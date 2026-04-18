El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su respaldo a que la Organización de Naciones Unidas (ONU) sea dirigida por una mujer, durante el encuentro internacional “En defensa de la Democracia” en Barcelona, y en medio de la candidatura de Michelle Bachelet al cargo.

El líder español, quien encabeza el encuentro de líderes progresistas, señaló que “creemos que es el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y dirigida por una mujer. No solo es una cuestión de justicia, es una cuestión de credibilidad”.

El mandatario español apuntó a renovar la organización con urgencia. “Estamos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas, pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse, con urgencia, y debemos hacerlo en profundidad” , sostuvo.

“Sabemos que sólo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI siendo más eficaz, más eficiente, más transparente, más democrático, más inclusivo, más representativo, en definitiva, proyectando los valores que defendemos en torno a este grupo”, agregó Sánchez.

Presidente de España respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

La postura del mandatario español se da en medio de una serie de respaldos de mandatarios alrededor del mundo en torno a la figura de Bachelet. Esto a un mes de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast informara que no apoyará la postulación de la exmandataria.

El encuentro progresista representa una oportunidad para que líderes de la oposición chilena consigan apoyos a la candidatura de Bachelet. Incluso, el expresidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró su respaldo a la exmandataria apuntando a la “oportunidad histórica” de que una mujer lidere la ONU.

Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Macky Sall y Rebeca Grynspan son los cuatro nombres que disputan la carrera para suceder al portugués Antonio Guterres el próximo noviembre.

Bachelet, por su parte, defenderá su postulación a la secretaría general el próximo martes en Nueva York en un escenario marcado por tensiones, sin el apoyo de Chile y apuntalada por el despliegue de México y Brasil.