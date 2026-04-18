Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
La Selección Chilena visita Montevideo en un importante desafío con miras a la clasificación al Mundial 2027.
Este fin de semana llega el siguiente desafío para Chile en la Liga de Naciones Femenina, que en su séptima fecha tiene programada la visita a la selección de Uruguay.
Con este duelo, las dirigidas por Luis Mena van por una victoria que les permita acercarse a la clasificación al próximo Mundial 2027.
Cuándo juega la Roja Femenina
El partido femenino de Uruguay contra Chile es este sábado 18 de abril, a las 17:00 horas.
Las seleccionadas visitan a su rival en el Estadio Bicentenario de Montevideo.
Dónde ver a Uruguay vs. Chile
El partido de Uruguay contra Chile por la Liga de Naciones Femenina se transmite en Chilevisión.
Además, la cobertura del duelo también se puede ver en vivo de forma online en chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.