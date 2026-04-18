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    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    La Selección Chilena visita Montevideo en un importante desafío con miras a la clasificación al Mundial 2027.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    La Roja Femenina. Foto referencial Instagram @laroja

    Este fin de semana llega el siguiente desafío para Chile en la Liga de Naciones Femenina, que en su séptima fecha tiene programada la visita a la selección de Uruguay.

    Con este duelo, las dirigidas por Luis Mena van por una victoria que les permita acercarse a la clasificación al próximo Mundial 2027.

    Cuándo juega la Roja Femenina

    El partido femenino de Uruguay contra Chile es este sábado 18 de abril, a las 17:00 horas.

    Las seleccionadas visitan a su rival en el Estadio Bicentenario de Montevideo.

    Dónde ver a Uruguay vs. Chile

    El partido de Uruguay contra Chile por la Liga de Naciones Femenina se transmite en Chilevisión.

    Además, la cobertura del duelo también se puede ver en vivo de forma online en chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

    Más sobre:FútbolLiga de Naciones FemeninaUruguayChileChile FemeninoSelección Chilena FemeninaLa Roja FemeninaUruguay - ChileUruguay - Chile FemeninoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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