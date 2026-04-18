SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    Emmanuel Petit, monarca en el Mundial de 1998, cuestionó el presente del delantero de los merengues.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kylian Mbappé recibió una dura crítica por parte de Emmanuel Petit.

    La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich, sigue dejando esquirlas. En el Viejo Continente, las principales figuras del cuadro merengue han sido apuntadas por un nuevo fracaso en la máxima competición del continente.

    Uno de ellos es Kylian Mbappé que, desde su arribo a la Casa Blanca, no ha podido ganar ni LaLiga ni tampoco la Orejona. En ese contexto, Emmanuel Petit, campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998, decidió lanzar una dura crítica por la estadía del delantero en el club de la capital española.

    No toda la culpa es de Mbappé, pero a pesar de todo, su llegada ha planteado muchísimos problemas de ego en el vestuario. Es un fiasco”, sostuvo el pivote que supo jugar en elencos como Arsenal, Mónaco y Barcelona.

    Emmanuel Petit criticó a Kylian Mbappé. Foto: El Parisien.

    Para explicar esta postura, el galo argumentó que, cuando Mbappé dejó el París Saint Germain, el camarín se descontracturó y lograron alcancar la primera Champions de su historia. “Desde que el PSG juega como equipo, son fenomenales. Están unidos como los dedos de una mano”, aseguró.

    Sin embargo, los dardos no fueron exclusivos para la figura del atacante. Petit tampoco se guardó nada con otro de sus compatriotas, el volante Eduardo Camavinga. “Si hay que culpar a alguien, es a él. Su entrada fue catastrófica. En ese momento del partido, esa tarjeta roja es muy dura, pero el árbitro solo está aplicando el reglamento… El Real Madrid siempre se esconde detrás del arbitrajes”, lanzó.

    Esta serie de cuestionamientos no hacen nada más que seguir aumentado el estado de tensión que se vive en el equipo de Álvaro Arbeloa. Y es que tras la eliminación de la Champions, el presidente Florentino Pérez ya dio cuenta de que poco a poco se agota la paciencia. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid.Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, explotó el máximo mandatario.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolEmmanuel PetitKylian MbappéSelección de FranciaReal MadridEduardo Camavinga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Accidente automovilístico provocado por conductor en estado de ebriedad deja un fallecido en Ñuñoa

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    “Chile no avanza”: Tohá critica al gobierno de Kast por freno a obras del GAM y ciclovía de Alameda

    Lo más leído

    1.
    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    2.
    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    3.
    Uno pirata y otro cruzado: Coquimbo Unido y la UC encabezan el Equipo de la Semana de la Copa Libertadores

    Uno pirata y otro cruzado: Coquimbo Unido y la UC encabezan el Equipo de la Semana de la Copa Libertadores

    4.
    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

    5.
    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM
    Chile

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Accidente automovilístico provocado por conductor en estado de ebriedad deja un fallecido en Ñuñoa

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes
    Negocios

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    César Oyarzo y foco de su gestión en Fonasa: “Hay que lograr un restablecimiento de los equilibrios financieros que están rotos”

    Catalina Mertz, la economista que suma una gerencia general y dos directorios en 2026

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero
    El Deportivo

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero

    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    El Real Madrid sigue sufriendo: futbolista merengue pierde seis kilos por una gastroenteritis y es hospitalizado

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    El mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum: Zayn Malik es internado de urgencia y cancela evento con fans

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía
    Mundo

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Trump acusa que Irán “se puso un poco atrevido” en medio de negociaciones por el estrecho de Ormuz

    Elecciones en Perú: recién a mediados de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial