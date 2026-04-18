La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich, sigue dejando esquirlas. En el Viejo Continente, las principales figuras del cuadro merengue han sido apuntadas por un nuevo fracaso en la máxima competición del continente.

Uno de ellos es Kylian Mbappé que, desde su arribo a la Casa Blanca, no ha podido ganar ni LaLiga ni tampoco la Orejona. En ese contexto, Emmanuel Petit, campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998, decidió lanzar una dura crítica por la estadía del delantero en el club de la capital española.

“No toda la culpa es de Mbappé, pero a pesar de todo, su llegada ha planteado muchísimos problemas de ego en el vestuario. Es un fiasco”, sostuvo el pivote que supo jugar en elencos como Arsenal, Mónaco y Barcelona.

Emmanuel Petit criticó a Kylian Mbappé. Foto: El Parisien.

Para explicar esta postura, el galo argumentó que, cuando Mbappé dejó el París Saint Germain, el camarín se descontracturó y lograron alcancar la primera Champions de su historia. “Desde que el PSG juega como equipo, son fenomenales. Están unidos como los dedos de una mano”, aseguró.

Sin embargo, los dardos no fueron exclusivos para la figura del atacante. Petit tampoco se guardó nada con otro de sus compatriotas, el volante Eduardo Camavinga. “Si hay que culpar a alguien, es a él. Su entrada fue catastrófica. En ese momento del partido, esa tarjeta roja es muy dura, pero el árbitro solo está aplicando el reglamento… El Real Madrid siempre se esconde detrás del arbitrajes”, lanzó.

Esta serie de cuestionamientos no hacen nada más que seguir aumentado el estado de tensión que se vive en el equipo de Álvaro Arbeloa. Y es que tras la eliminación de la Champions, el presidente Florentino Pérez ya dio cuenta de que poco a poco se agota la paciencia. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid.Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, explotó el máximo mandatario.