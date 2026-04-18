El Real Madrid sigue sufriendo: futbolista merengue pierde seis kilos por una gastroenteritis y es hospitalizado

El Real Madrid pasa por una nueva temporada para el olvido. El conjunto merengue fue borrado de la Champions League, en un golpe que significa otro año sin títulos. A ello se le suma la eliminación en la Copa del Rey, que hoy definirá su campeón, y a las escasas opciones de superar al Barcelona en LaLiga.

Las bajas han sido un problema grave a lo largo de la temporada y ese mismo factor continúa golpeando. Ahora, Raúl Asencio terminó en el hospital producto de una gastroenteritis.

El defensor viene arrastrando el cuadro viral, que le impidió viajar a Alemania y estar disponible ante el Bayern Múnich. Sin embargo, este ha ido empeorando, provocándole una pérdida de seis kilogramos tras pasar varios días vomitando.

El zaguero debió acudir a un recinto médico para realizarse exámenes, donde se le detectó una enterocolitis bacteriana: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento. Pendiente de evolución”, informó el club a través de un comunicado.

Un problema reiterado

No es primera vez que Asencio sufre un cuadro viral o digestivo. De hecho, es la cuarta oportunidad. En noviembre tuvo gastroenteritis, en diciembre pasó por un proceso febril y en febrero tuvo gripe. Esto lo ha alejado tanto de entrenamientos como de partidos.

Por otra parte, su caso recuerda a lo sufrido por Kylian Mbappé en el Mundial de Clubes. El francés también sufrió un cuadro agudo de gastroenteritis y debió ir de urgencia a un hospital en Miami. Estuvo varios días de baja, perdiéndose la fase de grupos del certamen. Al igual que el defensor, sufrió una notoria baja de peso.