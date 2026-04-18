Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

Originalmente un pilar de su álbum Estilo Libre (Quemasucabeza, 2015), la canción “SER AMIGOS (olvida)” llega al presente en una nueva versión, agigantada gracias a la colaboración junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando, quienes le agregan toda su impronta nostálgica y entrañable a esta revisita en clave bolero.

En esta entrega, que marca una nueva etapa en la carrera del chileno, Gepe se alía con los referentes del bolero contemporáneo mexicano para reimaginar uno de sus clásicos más queridos, fusionando con maestría el pop de autor con la elegancia del Boleroglam. La participación del dúo mexicano, que ha revolucionado la escena actual de su país con su característico sonido, le otorga a la canción una nueva vida y una sofisticación sonora que crea un puente definitivo entre Chile y México. El resultado es una pieza que suena a clásico instantáneo, donde la calidez de Gepe se encuentra con la sensibilidad vintage de sus colegas mexicanos.

Con un sonido fresco, logrado gracias a la producción de Gepe junto a Julián Bernal (reconocido por su trabajo con figuras como Kali Uchis, Cuco y Sebastián Yatra) y la masterización del galardonado Francisco Holzmann, el artista reafirma su lugar como una figura central del pop alternativo en español.

Esta entrega no sólo demuestra su versatilidad para transitar con naturalidad desde la cumbia hasta la tradición romántica mexicana, sino que revela su madurez para revisitar su catálogo desde una nueva perspectiva. Con un respeto profundo por la esencia de sus composiciones, Gepe enriquece su propio legado con el bagaje y la sofisticación de quien se ha consolidado como un auténtico conocedor de la identidad sonora latinoamericana.

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