Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”. En la imagen, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, criticó las normas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar y aseguró que el foco de las iniciativas está puesto únicamente en el castigo y el control.

Las declaraciones se producen en momentos en que la Cámara de Diputadas y Diputados se prepara para votar una serie de proyectos enviados por el Ejecutivo para endurecer las medidas frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales.

“Todas esas normas que se han enviado tienen que ver con castigo, censura y control”, sostuvo Aguilar.

El dirigente reconoció que en situaciones extremas, como el ingreso de armas a los colegios, es necesario adoptar medidas de seguridad.

Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

“Donde están ingresando armas a un colegio, eso tiene que ser evitado y controlado. Lo entendemos, pero eso responde a una urgencia y una situación extrema, y de ninguna manera puede ser entendido como la política permanente”, afirmó.

Sin embargo, acusó que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Seguridad Pública y la Superintendencia de Educación han impulsado medidas exclusivamente punitivas.

“Todo va en la línea del control, la censura y el castigo, únicamente. No se ha hablado prácticamente nada de salud mental”, cuestionó.

Aguilar también planteó que la violencia escolar está vinculada a una pérdida de sentido de la escuela entre los estudiantes.

Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

A su juicio, se requiere avanzar hacia un modelo educativo “más amable y acogedor”, que priorice la convivencia, la colaboración y el desarrollo emocional por sobre los resultados académicos y las pruebas estandarizadas.

“Necesitamos una escuela que no esté preocupada únicamente de los rendimientos, sino que fomente la colaboración, los valores, el desarrollo emocional y la buena convivencia, incluso por sobre los rendimientos académicos”, afirmó.

El presidente del gremio advirtió que, si las políticas se limitan a sanciones y medidas represivas, no se resolverá el problema de fondo.

“Va a dar un aparente alivio en lo inmediato, pero a la larga podría incluso resultar peor”, señaló.

Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

Finalmente, insistió en que el debate sobre violencia escolar debe incluir una mirada integral y centrarse en las causas.

“Necesitamos avanzar hacia una escuela mucho más acogedora, con sentido para todos los miembros de la comunidad escolar. Una escuela que ayude a formar buenas personas y donde el eje central sea la convivencia respetuosa”, concluyó.