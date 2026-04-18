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    Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

    El presidente del Colegio de Profesores acusó que las medidas impulsadas por el Gobierno dejan fuera temas como salud mental, convivencia escolar y sentido de la escuela.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”. En la imagen, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, criticó las normas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar y aseguró que el foco de las iniciativas está puesto únicamente en el castigo y el control.

    Las declaraciones se producen en momentos en que la Cámara de Diputadas y Diputados se prepara para votar una serie de proyectos enviados por el Ejecutivo para endurecer las medidas frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales.

    “Todas esas normas que se han enviado tienen que ver con castigo, censura y control”, sostuvo Aguilar.

    El dirigente reconoció que en situaciones extremas, como el ingreso de armas a los colegios, es necesario adoptar medidas de seguridad.

    Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

    “Donde están ingresando armas a un colegio, eso tiene que ser evitado y controlado. Lo entendemos, pero eso responde a una urgencia y una situación extrema, y de ninguna manera puede ser entendido como la política permanente”, afirmó.

    Sin embargo, acusó que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Seguridad Pública y la Superintendencia de Educación han impulsado medidas exclusivamente punitivas.

    “Todo va en la línea del control, la censura y el castigo, únicamente. No se ha hablado prácticamente nada de salud mental”, cuestionó.

    Aguilar también planteó que la violencia escolar está vinculada a una pérdida de sentido de la escuela entre los estudiantes.

    Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

    A su juicio, se requiere avanzar hacia un modelo educativo “más amable y acogedor”, que priorice la convivencia, la colaboración y el desarrollo emocional por sobre los resultados académicos y las pruebas estandarizadas.

    “Necesitamos una escuela que no esté preocupada únicamente de los rendimientos, sino que fomente la colaboración, los valores, el desarrollo emocional y la buena convivencia, incluso por sobre los rendimientos académicos”, afirmó.

    El presidente del gremio advirtió que, si las políticas se limitan a sanciones y medidas represivas, no se resolverá el problema de fondo.

    “Va a dar un aparente alivio en lo inmediato, pero a la larga podría incluso resultar peor”, señaló.

    Mario Aguilar critica proyecto por violencia escolar: “Se insiste solo en castigo y control”

    Finalmente, insistió en que el debate sobre violencia escolar debe incluir una mirada integral y centrarse en las causas.

    “Necesitamos avanzar hacia una escuela mucho más acogedora, con sentido para todos los miembros de la comunidad escolar. Una escuela que ayude a formar buenas personas y donde el eje central sea la convivencia respetuosa”, concluyó.

    Más sobre:Mario AguilarColegio de ProfesoresGobiernoEducaciónProyecto de LeyEjecutivoJosé Antonio KastColegios

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