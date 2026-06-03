Codina llama a la Confech a respetar modificación de trazado a marcha anunciada para este miércoles

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, llamó a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) a respetar el trazado que se aprobó finalmente para la marcha de este miércoles, luego que las autoridades optaran por modificar el recorrido originalmente solicitado.

Esto, luego de que desde la organización estudiantil señalaran que el plan inicial informado a las autoridades contemplaba un trazado desde Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, desde la delegación se aprobó la marcha, pero en un tramo completamente distinto: entre Los Héroes y el Metro Ecuador.

Pese a esto, desde la Confech indicaron que mantienen para las 10.30 horas la convocatoria a la manifestación, realizada junto a otras organizaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores, en rechazo a diversas políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.

Mediante un comunicado, señalaron que las autoridades les aseguraron que el pasado viernes les habían enviado un correo para coordinar la solicitud. Esto fue descartado por las organizaciones estudiantiles, las cuales aseguran que no existe registro de tal mensaje.

Así, el delegado presidencial, Germán Codina, sostuvo la noche del martes que “debo aclarar que es totalmente falso que se les haya negado la posibilidad de desarrollar esta actividad el día de mañana (miércoles)”.

Al respecto, agregó que “a los representantes de la organización se los citó a una reunión el día viernes a la que no concurrieron y justamente se buscaba poder acordar el recorrido final, el trayecto que se les iba a aprobar para el desarrollo de esta actividad, que es el que se les informó por escrito”.

En este sentido, Codina informó que “se hizo una modificación del trayecto y lo que se aprobó es la Alameda desde Los Héroes hacia el poniente”.

Así, cerró haciendo un llamado a “respetar lo que la autoridad, en el marco de sus atribuciones, ha determinado como trayecto para que puedan desarrollar la convocatoria pública desde la Confech, que la respetamos, porque sabemos lo importante en una democracia de respetar el derecho a la movilización pacífica”.