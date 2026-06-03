CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcaldes opositores endurecen críticas al gobierno tras Cuenta Pública y alertan por impacto de megarreforma

    Durante una cumbre realizada en la Región de Coquimbo, representantes municipales de la centroizquierda y el progresismo cuestionaron eventuales efectos de las reformas impulsadas por La Moneda sobre el financiamiento comunal, la planificación territorial y los servicios sociales.

    Por 
    Roberto Martínez

    En medio del debate abierto tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, este martes se desarrolló en la Región de Coquimbo la “Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Democracia”, instancia que reunió a jefes comunales para analizar el nuevo escenario político y coordinar acciones frente al proyecto gubernamental conocido como “megarreforma”.

    Durante el encuentro efectuado en el Edificio Consistorial de la ciudad, ediles ligados a la centroizquierda y al progresismo, junto a representantes de la Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile, presentaron los resultados de una serie de “Laboratorios Municipales” realizados durante mayo, donde manifestaron preocupación por eventuales impactos en el financiamiento municipal, la autonomía territorial y la continuidad de servicios sociales esenciales.

    El informe dado a conocer durante la jornada sostiene que las decisiones impulsadas por el Ejecutivo podrían afectar directamente la capacidad operativa y financiera de los municipios, además de impactar áreas sensibles como salud, educación y seguridad, planteamiento que había sido advertido semanas antes.

    Según el texto, la preocupación surgió tras la declaración pública emitida la semana pasada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), donde se alertó sobre eventuales efectos negativos de la megarreforma promovida por el gobierno.

    “La discusión no se limita sólo a materias presupuestarias, urbanísticas o sectoriales, sino que afecta e incide de manera directa en la vida cotidiana de las personas”, señala el documento presentado en la cumbre.

    Sostenibilidad financiera y contribuciones

    Uno de los principales focos del debate fue la sostenibilidad financiera de los municipios y la eventual modificación del sistema de contribuciones y del Fondo Común Municipal (FCM).

    En el denominado “Laboratorio 1”, los participantes concluyeron que los gobiernos locales enfrentan crecientes restricciones financieras y que cualquier disminución de recursos podría profundizar las desigualdades territoriales existentes.

    “Los municipios enfrentan todos los días las consecuencias de las desigualdades de Chile. Mientras algunas comunas disponen de cerca de $1.000.000 por habitante al año para invertir en calidad de vida, otras apenas cuentan con menos de un tercio de esos recursos”, sostiene el texto.

    Asimismo, los alcaldes y equipos técnicos recalcaron que el Fondo Común Municipal constituye “un instrumento de justicia social y redistribución histórico”, advirtiendo que eventuales exenciones o recortes no compensados afectarían especialmente a comunas rurales y sectores urbanos con alta dependencia de esos recursos.

    Debilitar el Fondo Común Municipal es profundizar la desigualdad”, concluye el documento.

    “Planificación por decreto”

    En paralelo, la cumbre abordó las modificaciones impulsadas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y sus efectos sobre la planificación territorial.

    Los participantes señalaron que existe preocupación por “un intento por revertir esfuerzos de planificación” desarrollados en los últimos años mediante los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

    “El desarrollo de las comunas debe construirse sobre la base de una planificación sólida, participativa y con liderazgo municipal”, sostiene el texto, agregando que modificar reglas ya establecidas “genera incertidumbre, afecta los procesos participativos y aumenta el riesgo de conflictos asociados al uso del suelo y al desarrollo urbano”.

    En ese contexto, los alcaldes criticaron lo que denominaron “planificación por decreto”, acusando que imponer parámetros urbanísticos desde el nivel central podría debilitar la autonomía municipal y afectar acuerdos construidos transversalmente entre distintas administraciones comunales.

    El documento también afirma que reglas claras y estabilidad normativa no representan un obstáculo para la inversión, sino que, por el contrario, entregan certeza jurídica tanto a comunidades como a inversionistas.

    Recortes presupuestarios

    Otro de los ejes abordados durante la cumbre fue el eventual impacto de recortes presupuestarios en áreas sociales sensibles.

    En el “Laboratorio 3”, los alcaldes advirtieron que disminuir recursos para salud, educación o seguridad podría afectar directamente el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales.

    El debilitamiento de las capacidades municipales repercute en el acceso a servicios básicos”, sostiene el texto, señalando además que los recortes podrían generar “efectos acumulativos sobre una red de servicios interdependientes que sostienen la cohesión social y el bienestar de las comunidades”.

    El informe incluso advierte sobre un eventual “desmantelamiento del Estado, por partes”, argumentando que los municipios no cuentan con capacidad financiera suficiente para suplir las brechas que eventualmente deje el nivel central.

    En materia de seguridad, los alcaldes manifestaron preocupación por posibles modificaciones o eliminación de programas actualmente vigentes, señalando que “afectar programas por ‘mala evaluación’ apresurada es un error estratégico”.

    La jornada se desarrolló además en el contexto del Encuentro Nacional de Municipalidades que se extenderá hasta el 5 de junio en La Serena, donde alcaldes y alcaldesas continuarán analizando medidas frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

    Más sobre:AlcaldesProgresismoCoquimboCumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la DemocraciaRed de Centros de Pensamiento ProgresistaCuenta PúblicaPresidente KastMegarreformaLaboratorios MunicipalesNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Sauerbaum entrega detalles del Plan Retorno para inmigrantes irregulares: podrán volver a ingresar “luego de un par de meses” y no hay límite de postulaciones

    Codina llama a la Confech a respetar modificación de trazado a marcha anunciada para este miércoles

    Investigan hallazgo de cuerpo de hombre desnudo a un costado de la Ruta 78 en Talagante: presenta impacto de bala en su cráneo

    Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    2.
    Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    3.
    Gobernador Claudio Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas

    Gobernador Claudio Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas

    4.
    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    5.
    Gendarmería prepara traslado de internos de módulo Asistir de Colina 1 a ex cárcel Punta Peuco

    Gendarmería prepara traslado de internos de módulo Asistir de Colina 1 a ex cárcel Punta Peuco

    6.
    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital
    Chile

    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital

    Alcaldes opositores endurecen críticas al gobierno tras Cuenta Pública y alertan por impacto de megarreforma

    Sauerbaum entrega detalles del Plan Retorno para inmigrantes irregulares: podrán volver a ingresar “luego de un par de meses” y no hay límite de postulaciones

    AFP preparan su última licitación del SIS, con un cambio: apostarán a volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP preparan su última licitación del SIS, con un cambio: apostarán a volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000
    Cultura y entretención

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia
    Mundo

    Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”