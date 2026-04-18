Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana continúan los partidos por la Fecha 10 de la Liga de Primera, donde Everton recibe la visita de la Universidad de Chile.

El conjunto de Viña del Mar llega tras caer ante Deportes La Serena por la cuenta mínima, misma situación que lamentó la U dirigida por Fernando Gago ante su reciente duelo con Ñublense.

Cuándo juega Everton vs. U. de Chile

El partido de Everton contra la Universidad de Chile es este sábado 18 de abril, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar para este compromiso.

Dónde ver a Everton vs. U. de Chile

El partido de Everton contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

En tanto, la cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.