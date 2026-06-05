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    Alcalde de Arica y visita de Kast: “Me gustaría escuchar las palabras de campaña; se hacen ofertas que no se cumplen”

    Orlando Vargas (PPD) critica que aún no se vean reflejados los cambios en su ciudad que comprometió el Mandatario en su camino a La Moneda en la víspera de la visita presidencial de este sábado. También exige más presupuesto.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Orlando Vargas (PPD), alcalde de Arica.

    Este sábado, cerca de las 15 horas, el Presidente José Antonio Kast visitará a la región de Arica y Parinacota. Ahí, el alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD), lo recibirá, según expresa, con molestia. Acusa que su comuna ha estado abandonada en un contexto en que las principales zonas fronterizas están aquejadas de problemas de contrabando y seguridad.

    Este sábado el Presidente Kast lo visitará en su región. ¿Qué espera de la visita?

    Las expectativas que tenemos como ciudadanos es que el Presidente no venga a hacer pirotecnia como un parlamentario, sino que él nos debe traer respuestas claras a las demandas ciudadanas que nos comprometen como municipio todos los días con la gente. Por años hemos sufrido el tema del Cerro Chuño; el desarrollo económico, que es importante; a través del turismo, inversión, el tema hídrico, la migración y la seguridad, la zanja, los drones. Hay mucho que pedir de respuesta. Porque si bien es cierto el Presidente dijo en su campaña que en 100 días iba a sacar a todos los migrantes, bueno, ya llevamos cuatro meses y se han ido como 40 o 60. Necesitamos que esta ciudad se desarrolle. Es la frontera más importante del país, con dos grandes fronteras, donde hay un flujo de 12 mil personas semanales. El presupuesto de Magallanes, que es una región con 100 mil habitantes, es casi 1,5 mayor que el presupuesto regional de Arica. Ahí estamos al debe y queremos respuestas.

    El alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD).

    La seguridad fue de las principales promesas de campaña del Presidente, ¿cómo ha visto eso?

    Si bien es cierto la zanja ya se terminó, pero son 1.300 metros, ¿y sabe cuántos kilómetros tiene nuestra frontera con Perú? Eso no va a impedir la migración o el flujo de camiones que vienen con verduras y traspasan el contrabando y nos traen la mosca de la fruta. Aunque Arica ha bajado el narcotráfico, tenemos el que viene por Bolivia. Pero hoy eso se ha trasladado a Iquique, Calama, Antofagasta. Arica se está desarrollando gracias a este municipio como una de las ciudades más potentes en el turismo. Tenemos todo para ser la mejor ciudad turística de Chile. Necesitamos que el gobierno se ponga serio y nos entregue más dinero para la salud, más dinero para la conexión, más dinero para que podamos tener más buses eléctricos. La demanda de la ciudad es mayoritaria y no tenemos esa respuesta. Ahí me gustaría escuchar al Presidente con respuestas claras y precisas de que sí nos van a aportar.

    También les afecta el problema del Cerro Chuño, que finalmente tuvo que ser el gobierno regional el que pusiera plata para que lo demolieran.

    Se hacen ofertas que no se cumplen. Se dijo que el 14 de abril se iba a hacer el desalojo y no pasó. Después se dijo que en junio iba a ser y tampoco pasó. Ahora dicen que puede ser el 20 de julio. Lo malo es que sacaron 3 mil millones de pesos de la plata del presupuesto regional que podría haber sido para más canchas, juntas vecinales, más parques. Pero hoy día lo vamos a tener que ocupar para el desalojo y la demolición del Cerro Chuño. No es justo.

    ¿Se quedó con gusto a poco después de la Cuenta Pública?

    Me hubiera gustado escuchar que le vamos a entregar a Arica un hospital nuevo, porque el que tenemos es para 169 camas. ¿Y sabe en cuántos habitantes ha crecido Arica hoy día? 256 mil personas. Y tenemos también migrantes que llegaron, se establecieron y son ciudadanos que hay que atenderlos.

    ¿El Presidente se ha olvidado de Arica?

    Me gustaría escuchar las palabras que él tuvo en la campaña. Hizo varios ofrecimientos. Me gustaría escuchar cuando vea al Presidente Kast, que él me diga: “Hice este compromiso y lo voy a cumplir”. Pero bueno, esperemos que diga algo.

    Más sobre:AricaOrlando VargasNorte de ChileJosé Antonio Kast

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