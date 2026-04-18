Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero

Este sábado, las miradas del mundo del fútbol se posaban sobre la Bundesliga. Marie-Louise Eta, entrenadora de 34 años, vivía su debut como la primera mujer de la historia en dirigir a un equipo de la Primera División en Alemania.

Sin embargo, su estreno no acabó siendo el esperado: cayó como local por 2-1 ante el Wolfsburgo, elenco que está en zona de descenso y que no sumaba de a tres puntos desde el mes de enero.

Los goles de Patrick Wimmer (11′) y Dženan Pejčinović (46′) fueron suficientes para timbrar el triunfo de la visita, que sigue ubicado en el puesto 17° con apenas 24 unidades. Si bien Oliver Burke (85′) alcanzó a descontar para Unión Berlín, la profesional germana tuvo que masticar una amarga caída que deja estancados a sus pupilos en el lugar 11° con 32 puntos.

¡¡TODOS LOS FLASHES SON PARA ELLA!! Marie-Louise Eta realiza su debut como entrenadora de Union Berlin y se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir un equipo de primera división en Europa.



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Los hitos de Marie-Louise Eta

El ambiente para recibir a Eta en su debut era festivo. Previo al pitazo inicial, los aficionados del cuadro de la capital alemana entonaron el cántico fussballgöttin (Diosa del fútbol) para darle una cálida bienvenida a la pionera entrenadora.

En esa línea, la antesala a este compromiso había estado marcado por una emotiva carta que Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, le había enviado a la adiestradora a modo de felicitación. La misiva señalaba que el nombramiento de Eta “envía una clara señal a muchas otras niñas y mujeres de todo el mundo de que ellas también pueden soñar con trabajar como entrenadoras al más alto nivel, tanto en el fútbol femenino como en el masculino”.

Esto se debe, en gran parte, a la barrera que Eta ha superado al asumir la banca del Unión Berlín: este fin de semana, no solo se convirtió en la primera mujer que dirige a un conjunto masculino en la Bundesliga, sino que también es la primera que lo consigue en una de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).