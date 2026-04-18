SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero

    Marie-Louise Eta, DT pionera en dirigir en la Bundesliga, cayó por 2-1 ante el Wolfsburgo, uno de los elencos que está en zona de descenso.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marie-Louise Eta cayó en su debut como entrenadora del Unión Berlín.

    Este sábado, las miradas del mundo del fútbol se posaban sobre la Bundesliga. Marie-Louise Eta, entrenadora de 34 años, vivía su debut como la primera mujer de la historia en dirigir a un equipo de la Primera División en Alemania.

    Sin embargo, su estreno no acabó siendo el esperado: cayó como local por 2-1 ante el Wolfsburgo, elenco que está en zona de descenso y que no sumaba de a tres puntos desde el mes de enero.

    Los goles de Patrick Wimmer (11′) y Dženan Pejčinović (46′) fueron suficientes para timbrar el triunfo de la visita, que sigue ubicado en el puesto 17° con apenas 24 unidades. Si bien Oliver Burke (85′) alcanzó a descontar para Unión Berlín, la profesional germana tuvo que masticar una amarga caída que deja estancados a sus pupilos en el lugar 11° con 32 puntos.

    Los hitos de Marie-Louise Eta

    El ambiente para recibir a Eta en su debut era festivo. Previo al pitazo inicial, los aficionados del cuadro de la capital alemana entonaron el cántico fussballgöttin (Diosa del fútbol) para darle una cálida bienvenida a la pionera entrenadora.

    En esa línea, la antesala a este compromiso había estado marcado por una emotiva carta que Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, le había enviado a la adiestradora a modo de felicitación. La misiva señalaba que el nombramiento de Eta “envía una clara señal a muchas otras niñas y mujeres de todo el mundo de que ellas también pueden soñar con trabajar como entrenadoras al más alto nivel, tanto en el fútbol femenino como en el masculino”.

    Esto se debe, en gran parte, a la barrera que Eta ha superado al asumir la banca del Unión Berlín: este fin de semana, no solo se convirtió en la primera mujer que dirige a un conjunto masculino en la Bundesliga, sino que también es la primera que lo consigue en una de las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUnión BerlínWolfsburgoBundesligaFútbol alemánMarie-Louise Eta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Accidente automovilístico provocado por conductor en estado de ebriedad deja un fallecido en Ñuñoa

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Lo más leído

    1.
    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”

    Martina Weil: “En Chile cuesta prepararse porque no son entrenadores profesionales, es como su segunda pega”

    2.
    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    3.
    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    4.
    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    5.
    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura
    Chile

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes
    Negocios

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    César Oyarzo y foco de su gestión en Fonasa: “Hay que lograr un restablecimiento de los equilibrios financieros que están rotos”

    Del CDF a Cruzados: Matías Claro, empresario gracias al fútbol

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero
    El Deportivo

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero

    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    El Real Madrid sigue sufriendo: futbolista merengue pierde seis kilos por una gastroenteritis y es hospitalizado

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    El mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum: Zayn Malik es internado de urgencia y cancela evento con fans

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía
    Mundo

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Trump acusa que Irán “se puso un poco atrevido” en medio de negociaciones por el estrecho de Ormuz

    Elecciones en Perú: recién a mediados de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial