A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17. Foto referencial de archivo

La Selección Chilena avanza con su participación en el Sudamericano Sub 17 y este fin de semana cierra sus compromisos ante Uruguay.

Los dirigidos por Ariel Leporati van por la definición del quinto puesto de la competencia internacional, tras celebrar su reciente victoria ante Bolivia, lo que selló su clasificación al próximo Mundial de Qatar de la categoría.

Cuándo juega Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 es este sábado 18 de abril a las 19:00 horas.

Dónde ver a Uruguay vs. Chile

El partido de Uruguay contra Chile se transmite en T13 y la señal 2 del 13.

Además, la cobertura online del cruce por el Sudamericano Sub 17 se encuentra en t13.cl y la plataforma 13Go.