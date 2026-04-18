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    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    La Roja juvenil sale a la cancha este sábado tras clasificar al Mundial de Qatar.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17. Foto referencial de archivo

    La Selección Chilena avanza con su participación en el Sudamericano Sub 17 y este fin de semana cierra sus compromisos ante Uruguay.

    Los dirigidos por Ariel Leporati van por la definición del quinto puesto de la competencia internacional, tras celebrar su reciente victoria ante Bolivia, lo que selló su clasificación al próximo Mundial de Qatar de la categoría.

    Cuándo juega Uruguay vs. Chile

    El partido de Uruguay contra Chile Sub 17 es este sábado 18 de abril a las 19:00 horas.

    Dónde ver a Uruguay vs. Chile

    El partido de Uruguay contra Chile se transmite en T13 y la señal 2 del 13.

    Además, la cobertura online del cruce por el Sudamericano Sub 17 se encuentra en t13.cl y la plataforma 13Go.

    Más sobre:FútbolSudamericano Sub 17La Roja Sub 17Roja Sub 17Chile Sub 17UruguayChileUruguay - Chile Sub 17Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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