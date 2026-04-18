En medio del alza sostenida en el precio de los combustibles, la municipalidad de Coyhaique anunció el plan “Coyhaique autónomo y solidario”, una estrategia con la que busca transformarse en el primer municipio del país en operar con un sistema completamente electromovible en un plazo de cuatro años.

La iniciativa fue presentada por el alcalde, Carlos Gatica, y contempla tres ejes: autonomía energética municipal, fortalecimiento de la producción local de alimentos y un sistema reforzado de apoyo social para las familias.

El plan considera el recambio total de la flota municipal, incluyendo camiones recolectores de basura, vehículos operativos y herramientas de trabajo, además de la incorporación de sistemas de calefacción más eficientes.

Coyhaique busca ser el primer municipio 100% electromovible de Chile en cuatro años

Foco de la medida

Según el municipio, la medida busca disminuir de manera estructural la dependencia de combustibles fósiles, aunque se mantendrán vehículos de respaldo en sectores rurales debido a las actuales limitaciones tecnológicas.

“El problema no es solo el precio del combustible, es la dependencia. Mientras sigamos dependiendo de factores externos para lo básico, vamos a seguir trasladando esa incertidumbre a las familias”, afirmó Gatica.

El alcalde sostuvo que el objetivo es dejar de destinar recursos a un gasto que el municipio no controla y convertirlos en inversión social.

Coyhaique busca ser el primer municipio 100% electromovible de Chile en cuatro años Foto de Lin Linao en Wikimedia Commons

“La electromovilidad no es un eslogan, es una forma de ordenar el gasto público”, señaló.

Además del recambio vehicular, el plan incluye la instalación de energía solar en infraestructura municipal, la implementación de huertos urbanos, programas de producción local y compra pública a productores de la zona.

En materia alimentaria, el municipio pretende reducir la dependencia del abastecimiento proveniente de otras ciudades y fortalecer la producción regional.

“No es razonable que dependamos casi completamente de productos que vienen desde otras ciudades. Hay capacidad local y el municipio tiene que estar ahí, empujando ese desarrollo”, indicó el jefe comunal.

Coyhaique busca ser el primer municipio 100% electromovible de Chile en cuatro años

El proyecto también establece una fórmula de redistribución del ahorro generado por la reducción del gasto en combustibles: un 50% será reinvertido en nuevas medidas de autonomía, un 20% irá al fortalecimiento municipal y el 30% restante se destinará a apoyo social.

Entre esas ayudas se contemplan un vale de calefacción y una tarjeta comunal para enfrentar los meses de mayores gastos para las familias.

Gatica aseguró que el plan busca dar una señal desde las regiones frente al alza del costo de la vida.

“Coyhaique no puede seguir esperando soluciones desde fuera. Este plan demuestra que también desde lo local se pueden impulsar cambios estructurales cuando hay decisión política”, concluyó.