Catalina Mertz, la economista que suma una gerencia general y dos directorios en 2026

“Hay que seguirle los pasos a Catalina”, advierte a Pulso un director de empresas que coincidió con Catalina Mertz en un directorio hace justo una década. “Cuando nadie hablaba en serio de seguridad, ella estaba en eso. Cuando nadie hablaba de IA, ella ya estaba hablando de la inteligencia artificial”, resume sobre la economista (52) que esta semana entró a dos de los más importantes directorios del país: el 9 de abril a Sonda, una de las principales empresas de tecnología de Latinoamérica, y el 14 de abril a Bicecorp en el cupo que tenía Bernardo Matte Larraín, quien se retiró después de 39 años en la entidad controlada por su familia.

Es su tercer movimiento relevante en cuatro meses. En enero asumió como gerenta general de Invercap, la sociedad de inversiones matriz del grupo CAP, la histórica minera que controlan las familias Rasmuss y De Andraca. Tres nombramientos que, según quienes la conocen, resumen 20 años de una carrera que combina políticas públicas, gremios y mundos públicos y privados, que van desde la investigación académica hasta el día a día de los negocios. “Una de sus principales características es hacer conversar mundos diferentes”, resumen en la Sofofa, donde ha participado como consejera por su rol gremial.

Catalina Mertz Kaiser fue presidenta de la Asociación Chilena de Supermercados (Asach) entre 2016 y 2023, el período más difícil para la industria por el estallido social, cuando uno de cada tres locales de supermercados sufrió saqueos o daños, y después por la pandemia de Covid-19. Fueron siete años de harta exposición pública y aprendizaje, un periodo “desafiante”, según ella misma ha confesado a sus más cercanos.

Fue también en esos espacios donde el poder se respira, donde también conoció a los controladores del grupo CAP, que después la invitaron a participar en el grupo, primero como directora de Huachipato. Desde el 1 de enero es gerenta general de Invercap.

Mertz hija de Oscar Mertz, ex director de Revista Que Pasa, hoy dedicado a la agricultura, y de la kinesióloga Eva Kaiser. Tiene dos hermanas, Verónica y Magdalena. Vivió parte de su infancia en Washington, Estados Unidos, mientras su padre realizaba un doctorado en Ciencias Políticas en Georgetown.

Paz Ciudadana

“Estudiosa” es una de las características con que la mayoría de las personas que hablaron con Pulso destacaron de ella. Mertz hizo su pregrado en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, de donde egresó en 1997 en una generación de la que conserva a sus grandes amigas Alejandra Palma y Verónica Santelices. Dicen que era una de las “secas” de la promoción en estadísticas. También la califican como “muy disciplinada”.

Tras terminar la universidad, partió a un magíster en Economía y Filosofía en la London School of Economics. Tiene tres hijos de 22, 20 y 17 años.

Mertz hizo su práctica profesional en la Fundación Paz Ciudadana. Y no se fue. Pasó a investigadora, después a gerenta de innovación y desarrollo y terminó como directora ejecutiva. Fue allí donde se conoció con Bernardo Matte, a quien reemplaza ahora en Bicecorp.

En Paz Ciudadana la llamaban “Iron Woman” por su capacidad de trabajo y sus entrenamientos para carreras de trail running en las montañas cercanas a Santiago. Ha escalado los montes Kilimanjaro (Tanzania, 5.800 mts.) y Mont Blanc (Francia, 4.800 mts). En su foto de perfil de WhatsApp aparece subiendo un cerro.

En esa entidad, creada por la familia Edwards, su trabajo se centró en políticas y programas basados en evidencia para reducir la delincuencia. Fue coautora de un estudio que midió el costo de la delincuencia en Chile, investigación que después se volvió referencia en el debate público. Publicó trabajos sobre economía política y políticas de seguridad. En las mesas de decisión la reconocían como alguien que sabía manejar datos y también prioridades. “Su aporte en la compañía combinaba mucho la mirada de la calle con los números”, explica una ex directora de AFP Capital, donde Mertz estuvo entre 2016 y marzo pasado, cuando renunció debido a la incompatibilidad regulatoria para que los directores de una AFP ejerzan esa misma función en otra entidad financiera, ante posibles conflictos de interés.

En 2010, cuando Sebastián Piñera llegó a La Moneda, Mertz hizo una pausa en Paz Ciudadana. Entre 2010 y 2012 asesoró al Ministerio en Seguridad Pública en el diseño de la “Estrategia de Seguridad Pública 2010-2014: Plan Chile Seguro”, anunciado públicamente en el Palacio de La Moneda.

Después volvió por dos años más a Paz Ciudadana. En 2016, entró al directorio de AFP Capital y se integró al Instituto de Economía Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde después fue directora.

“Combino visión estratégica, conocimiento regulatorio y construcción de consensos con orientación a resultados”, pone en su perfil de LinkedIn.

Bicicleta y acuarela

Mientras presidía la Asach, Mertz continuó acumulando experiencia en otras áreas. En 2018 entró a Econssa, la empresa estatal que administra las concesiones sanitarias públicas. En 2020 fue nombrada directora de Compañía Siderúrgica Huachipato, del grupo CAP, con los votos de los controladores. En 2022 entró al consejo directivo de Inacap.

Desde 2020, la economista escribe columnas regularmente en El Mercurio sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. También fue parte del comité de redacción del periódico. Títulos como “Al agua pato” y “El rol humano en la era de la IA” permiten ver sus reflexiones sobre cómo las empresas deben adaptarse a la tecnología con cifras y datos duros.

“Su capacidad de estudio y análisis le permiten identificar temas que importarán”, añaden en la Cámara Nacional de Comercio, donde fue consejera en representación de la Asach, donde destacan que, por lo mismo, es consejera de Comunidad Mujer y figura en los listados de “100 Mujeres Líderes” y “Santander W50 Chile 2025”. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y conformó su primer directorio.

Fuera del mundo empresarial, Catalina Mertz es alguien que prefiere moverse en bicicleta, tanto como puede. También practica yoga y es una lectora voraz que participa en el Club de Lectura del Club Manquehue, un espacio donde fue presidenta de directorio y que es considerado uno de sus lugares predilectos. También “intenta” pintar con acuarela, como ha revelado en su entorno. Son varios los mundos de Catalina Mertz.