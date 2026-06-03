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    Culto

    Sabrina Carpenter obtiene una orden de alejamiento contra un acosador que intentó entrar a su casa

    La estrella del pop afirma que un sujeto de 31 años, llamado William Applegate intentó entrar por la fuerza a su casa de Los Ángeles el mes pasado y, encarado por un guardia, aseguró que ella lo estaba esperando.

    Por 
    Equipo de Culto

    Sabrina Carpenter obtuvo una orden de restricción temporal contra un hombre llamado William Applegate que, según afirma, la ha estado acosando e intentó entrar en su residencia de California.

    “Su patrón de acoso, allanamiento de morada y vigilancia me ha causado una angustia emocional grave y continua”, escribió Carpenter en una declaración firmada y a la que han citado medios internacionales. “Temo lo que pueda hacer si este tribunal no lo restringe”.

    Y su petición fue escuchada. El pasado lunes 1 de junio, el tribunal del condado de Los Ángeles emitió una orden para prohibir que Applegate, de 31 años, se acerque a menos de 90 metros de la casa en Hollywood Hills que la cantante comparte con su hermana y la pareja de esta última.

    Según la mujer de Espresso, el pasado 23 de mayo el sujeto en cuestión se acercó a la puerta de su casa e intentó forzarla en un incidente “profundamente alarmante”. Además, alega que Applegate la ha estado acosando desde, al menos, el 20 de abril.

    Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a un hombre intentando abrir la puerta de Carpenter el 23 de mayo y siendo confrontado por un guardia de seguridad. Según lo que se ha revelado desde los documentos judiciales, el guardia del lugar le ordenó que se fuera, pero Applegate se negó, asegurando que la cantante “lo estaba esperando”.

    Carpenter remarcó ese punto en su declaración judicial. “Su delirante insistencia en que me conoce y que yo lo esperaba es indicativa de una obsesión peligrosa, delirante e irracional conmigo”. Asimismo, calificó el intento de entrada a su hogar como “una de las violaciones más preocupantes a la seguridad personal y a la privacidad que jamás haya experimentado”.

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