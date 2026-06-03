Viera-Gallo y opción de Bachelet en la ONU: “En un momento tan difícil del mundo (...) los otros candidatos van a ser más débiles”

El exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (PS), valoró la campaña que hasta el momento está llevando adelante la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y recalcó que en el escenario actual del mundo la exmandataria sería quien con mayor fuerza podría liderar el organismo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el también exministro de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Bachelet, destacó tres elementos que podría llevarla a encabezar la ONU: la campaña que está haciendo es buena; ella es muy reconocida internacionalmente; y casi toda la prensa la posiciona como la candidata más relevante.

“Ella ha tenido buen desempeño en los foros. En el foro que hubo en Nueva York, ahora recién en Londres, por sus buenos contactos, por sus buenas entrevistas. O sea, yo creo que ella deja bien parada la imagen de Chile. Y ella también queda bien parada. Ahora, otra cosa es si va a ser electa ”, puntualizó.

En esa línea, sostuvo que: “Michelle Bachelet garantiza seriedad y garantiza que sabe moverse en ambientes complejos, como lo demostró cuando creó ONU Mujer y después en los Derechos Humanos, que le tocaron situaciones muy difíciles”.

Así explicó que “en un momento tan difícil del mundo, yo creo queella además que cuenta con una cierta simpatía del mundo de la sociedad civil, de la opiniónpública, puede navegar, no digo ni siquiera resolver, navegar en esa complejidad. Me pareceque los otros candidatos van a ser más débiles

Según Viera-Gallo, la decisión de la asamblea de la ONU podría materializarse los últimos días de julio.

El caso Trump

En tanto, para Viera-Gallo la postura que tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Bachelet sigue siendo una incógnita.

“Michelle Bachelet se ha entrevistado con autoridades importantes de los miembros permanentes, o sea, con Reino Unido, Francia, ahora China y va Moscú. Y después queda esta gran incógnita de Trump. Ahora, vaya uno a saber”, dijo.

“Ella se llevó bien con él, cuando ella era Presidenta le tocó un año y tanto con Trump, y tuvieron una buena relación personal y una buena relación también diplomática”, recalcó.

Finalmente, sostuvo que el apoyo del Trump depende de “si el Trump 1 es distinto de Trump 2, no sé lo que quiere. Ahora, evidentemente, políticamente son muy distantes Trump de Michelle Bachelet, pero en estas negociaciones nunca se sabe qué es lo que se da, qué se quita, qué se pone”.

El “rival” Rafael Grossi

Respecto de la candidtura de Rafael Grossi, el diplomático de carrera argentino, que en algunas encuestas lidera las opciones para encabezar la ONU, Viera-Gallo destacó que su candidatura tiene una serie de problemas.

“Me pareció una persona seria y una persona que conoce bien su oficio, sobre todo en lo que se refiere a todo esto de energía nuclear, no proliferación y diálogo, etcétera. Ahora, a él también le ha tocado cosas muy complicadas que han llevado a la guerra, ha sido también objeto de crítica, por ejemplo, en el manejo respecto del último conflicto con Irán, ¿hasta donde él fue imparcial en la información que entregó respecto de la capacidad iraní para tener armas nucleares?“, planetó el socialista.

Asimismo, sostuvo que “un dato objetivo es lo que voy a decir: creo que cualquier candidato argentino cuenta con el problema del Reino Unido, con las Malvinas”.

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