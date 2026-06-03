“Lo conversamos y él asumió su error”: jefe de bancada republicana por dichos de diputado Kunstmann

“Mi trabajo es de lunes a miércoles”, fueron los dichos del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, cuando se hizo público que viajó al extranjero en la semana distrital, declaraciones que provocaron la reacción del jefe de bancada, Benjamín Moreno, quien señaló que “las palabras del diputado no fueron las correctas”.

El viaje realizado por el parlamentario se divulgó a través de redes sociales, y Kunstmann reaccionó a los cuestionamientos señalando que “creo que cada uno tiene derecho a la vida privada. Cualquiera puede salir sea semana distrital o no, lo importante es que yo haga mi trabajo en el Parlamento, por eso me pagan una dieta”.

Ante esto, el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada republicano, indicó que “nosotros como parlamentarios no trabajamos solamente acá en el Congreso, nos toca trabajar también en muchos otros días de la semana, cuando estamos en el distrito, cuando vamos a medios de comunicación (...); por lo tanto, lo conversamos y él asumió su error, fue una frase desafortunada y eso es lo primero a plantear”.

Moreno precisó que se acercó a Kunstmann como jefe de bancada, e insistió en que “él asumió que se había equivocado en esos dichos. El trabajo parlamentario va mucho más allá de lo que se hace solamente acá en la Cámara ”.

Asimismo, aclaró que lo que tiene entendido es que “él (Kunstmann) tenía un compromiso familiar antes de salir electo diputado”. Además, añadió que “cada uno tiene que ser responsable en la manera en que ejerce el trabajo parlamentario y eso no pasa solamente por estar el lunes, martes o miércoles acá”.