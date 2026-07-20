Alvarado responde a críticas por sistema frontal y revela que líderes de la oposición solicitaron una reunión para colaborar en la emergencia

Desde La Moneda, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a las críticas opisitoras que apuntan a la respuesta del gobierno por el sistema frontal que afecta a varias regiones del país.

En síntesis, el jefe de gabinete hizo un repaso de las medidas que ha tomado el Ejecutivo frente a la emergencia y defendió que las autoridades en estos escenarios no están exentos a las críticas.

Además de ello, dio a conocer que pese a los reparos de la vereda contraria, los líderes de la oposición le pidieron una reunión para colaborar en conjunto.

“En la acción pública siempre las autoridades estamos sujetos a la crítica, pero en definitiva lo que al gobierno le interesa y le preocupa y es su motivación principal, es ejercitar todas las acciones suficientes y necesarias que permitan ir ayudando para superar esta emergencia”, señaló Alvarado.

“Y en eso, por primera vez, el gobierno declaró el lunes de la semana pasada, el día 13 de julio, una alerta de emergencia preventiva, y esa alerta preventiva habilitó todos los medios disponibles del Estado que se pueden movilizar, humanos, físicos, de transporte para ir en ayuda de las personas que sí lo requirieran, y eso se ha estado haciendo”, continuó.

“En segundo lugar, con ese decreto de emergencia preventiva, habilitaron la disponibilidad de los fondos de emergencia que dispone el Ministerio del Interior y que se van clasificando y se van aceptando a través de los planteamientos de los alcaldes a los Cogrid y a la Mesa Técnica Nacional, y eso está funcionando”, agregó.

“Se hicieron todas las coordinaciones con el Estado Mayor Conjunto para un acuartelamiento previo del contingente de las Fuerzas Armadas y así se tuvo reuniones con la Armada, con la Fuerza Aérea, con el Ejército y hemos visto cómo esos medios se han desplegado”, añadió.

“El gobierno está tranquilo desde el punto de vista de las medidas que ha tomado. Indudablemente que la magnitud del fenómeno climático genera todas las situaciones que hemos visto durante los días en televisión. Son imágenes que motivan a actuar y el gobierno ha estado actuando dentro de todas sus posibilidades y en coordinación con las autoridades locales, pero de la crítica no podemos estar exentos”, aseguró el biministro.

En esa línea, agregó: “A mí me gustaría que esa crítica pública cuando exista un fundamento, la hicieran también por interno para de esa manera ver cómo nos ayudamos porque aquí todos independientemente de cómo pensemos ante una emergencia tenemos que actuar en conjunto. De hecho, yo hoy día he recibido llamados de presidentes de los partidos de la oposición que quieren juntarse conmigo, quieren ver de qué manera se colocan a disposición para ayudar y colaborar”.