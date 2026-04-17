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    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP

    El alcalde de Ñuñoa se reunió con la ministra Arzola para analizar el futuro de los servicios locales en la comuna.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Como positiva calificó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, la reunión que sostuvo esta jornada con la ministra de Educación, María Paz Arzola, cuyo objetivo era analizar el futuro de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la comuna.

    Según destacó la autoridad comunal, la señal que recibió desde la cartera de Educación es de “esperanza”, ya que le manifestaron que están analizando la posibilidad de postergar o suspender el traspaso de los colegios a los servicios locales.

    “Ñuñoa no quiere los SLEP, Ñuñoa no quiere que nuestros colegios se vayan a los SLEP”, sostuvo Sichel. “Durante un año entero vine acá a tener reuniones con el (ex) ministro Cataldo, tres veces, y recibí portazos. Hoy día por primera vez recibí una puerta abierta, recibí noticias de esperanza”.

    El Ministerio de Educación, indicó, “está analizando la posibilidad de postergar o suspender la posibilidad de que los SLEP ingresen, que en algún momento tiene que presentar un proyecto de ley, pero que hay una apertura. Antes era no, hoy día sí, es una posibilidad cierta".

    Esto, continuó Sichel, “va en el sentido de lo que a nosotros nos gustaría, que es que todos los colegios de Ñuñoa se queden en la administración municipal”.

    Y sería además “una solución más bien permanente y no una solución año a año, que es lo que nos ha pasado hasta ahora”,

    “Así que parte una estrategia de trabajo concreta, vamos a trabajar en qué es lo que debería cambiarse de la ley para esto, vamos a ir haciendo propuestas nosotros y con otros alcaldes”, destacó.

    Con esta noticia, apuntó Sichel, “hay una tremenda esperanza para los estudiantes” de la comuna, ya que “nunca más van a tener que acostarse todas las noches no sabiendo quién va a ser el dueño de su colegio el próximo año, cuáles van a ser los planes de trabajo de esos colegios o cuáles van a ser las inversiones que se hacen”.

    En cuanto a los plazos, Sichel indicó que en esto “el ministerio tiene iniciativa exclusiva” para presentar un proyecto de ley, y aseguró que están trabajando en ello.

    “Hay plazos, el primer semestre es el plazo evidente, para nosotros es un poquito más rápido incluso, porque somos justo el SLEP que empieza el próximo año y por lo tanto el primer semestre es cuando se acaban los plazos y la sensación de la conversación, la esperanza que nos dio es que están trabajando en un proyecto de ley en concreto, que nos pidieron información para entregar, para que efectivamente haya una salida para situaciones como la de Ñuñoa”, afirmó.

    Más sobre:NacionalEducaciónÑuñoaSLEPMineduc

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