    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma

    Hace unos días fue encontrada inconsciente en una piscina en París tras un desvanecimiento por un incidente cardíaco.

    Antonella Cicarelli

    La actriz Nadia Farès falleció a sus 57 años tras haber estado varios días en coma. Hace una semana fue encontrada inconsciente en una piscina en París.

    "Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", escribieron sus hijas a la Agencia France Presse (AFP).

    Además precisaron que el domingo pasado su madre sufrió un desvanecimiento debido a un “incidente cardíaco”.

    Farès era conocida por haber participado del largometraje Los Ríos de Color Púrpura junto a los actores Jean Reno y Vincent Cassel estrenada en el 2000.

    Hace un par de años también había actuado en la serie de Netflix Marsella y protagonizado la película Cuando Todo es Posible estrenada en 2025.

    Nació en Marruecos y creció en Niza antes de mudarse a París, en donde tuvo su debut como actriz en 1990.

    Más tarde se casó con el productor estadounidense Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas. Tras separarse, volvió a Francia.

    Según una entrevista que dio a la revista francesa Gala hace unos meses, tenía previsto rodar su primera película, una comedia de acción, como guionista y directora el próximo mes de septiembre.

    En esta misma publicación la actriz reveló que una vez se sometió a una operación al cerebro tras un aneurisma y también había tenido tres intervenciones quirúrgicas al corazón.

    Más sobre:Nadia FarèsFranciaCine

