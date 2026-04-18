La Municipalidad de Santiago lanzó la edición 2026 del HUB Gastronómico de la comuna, con el fin de consolidar emprendimientos de mujeres.

Este sábado, en el Palacio Álamos, el municipio dio a conocer el balance de la versión pasada del HUB, realizada en el 2025. Los resultados arrojaron un promedio de 93% de asistencia en los procesos formativos, un 60% de avance en la formalización de los emprendimientos y un 26% de las participantes integradas como proveedoras de cafeterías en Santiago.

La iniciativa, impulsada por la Subdirección de Desarrollo Económico Local (Didel) de la comuna, contempla formación especializada, mentorías, cocina colaborativa y acceso a canales de venta, en torno al crecimiento de los emprendimientos.

El edil de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que “el HUB Gastronómico representa una apuesta concreta por el desarrollo económico local , al poner a disposición de emprendedoras y emprendedores una infraestructura de alto nivel y un acompañamiento integral que va desde la definición del negocio hasta su comercialización”.

Asimismo, la autoridad comunal subrayó que este espacio “no solo fortalece la calidad de los productos y el cumplimiento normativo, sino que también abre oportunidades reales de venta a través de ferias y eventos, permitiendo que los participantes puedan proyectar y consolidar sus emprendimientos”.

Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura

Luego de llegar al 60% formalización de emprendedoras, el programa ampliará su cobertura durante este año, además de habilitar una nueva cocina en el Centro Comunitario Matta Sur. Esto se traduce en mayor formación, oportunidades de ventas reales, con canales concretos de venta y acceso a más acceso a cocina profesional, recalcaron desde el municipio.

La subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, asistió al evento y afirmó que “vamos a estar muy fuerte acompañando a todas las emprendedoras porque nuestro principal mandato del Presidente Kast es darles las herramientas económicas para que tengan autonomía y puedan sacar adelante a sus familias, puedan conciliar la vida laboral, familiar y personal”.