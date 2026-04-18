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    Papa León XIV aclara que dichos en Camerún sobre “un puñado de tiranos” no eran en respuesta a Trump

    El Pontífice señaló que no tiene interés en seguir debatiendo con el mandatario estadounidense, luego de otros intercambios de opinión respecto al conflicto con Irán.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Vatican News

    El Papa León XIV, aún en gira por África y a bordo del avión papal, aclaró que sus dichos en Camerún hace unos días en que señaló que “un puñado de tiranos está destruyendo el mundo" no fue una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Sobre esto, dijo que el discurso en el encuentro por la paz en el país africano fue preparado dos semanas antes, ”mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que promuevo”.

    Y agregó que “se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto”.

    Anteriormente el Papa sí habló sobre las declaraciones de Trump en torno al conflicto con Irán, sobre lo que señaló que “la amenaza contra Irán no es aceptable. Hay cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo, cuestiones morales: hay muchísimas personas, niños, ancianos, completamente inocentes que se verían afectadas si esta amenaza se hiciera realidad”.

    Tras estos dichos, el mandatario estadounidense calificó al Pontífice como "débil frente al crimen” y “terrible en política exterior”.

    La máxima autoridad de la Iglesia Católica, en tanto, señaló luego a la prensa que “no tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer”.

    Más tarde el presidente de Estados Unidos dijo que no tenía nada en contral del Papa y que "puede decir lo que quiera y yo quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo”, refiriéndose además a su preocupación por la posesión de armas nucleares por parte de Irán.

    Lee también:

    Más sobre:Papa León XIVDonald TrumpIrán

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