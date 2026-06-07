Irán lanza misiles sobre Israel y oposición emplaza a Netanyahu a responder con contundencia

Estelas de los misiles interceptores lanzados desde los sistemas de defensa aérea israelíes en Tel Aviv, Israel, el 1 de marzo de 2026. Foto: Xinhua/Chen Junqing

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron este domingo del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí durante la jornada sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa. Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles. Fue el primer bombardeo de este tipo desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril.

El Ejército israelí advirtió de un segundo ataque con misiles lanzados desde Irán poco después del primero. La represalia se produjo poco después de que el diputado iraní Ebrahim Rezaei advirtiera en una publicación en X que Teherán daría una “respuesta” al ataque israelí contra Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, luego de que el Ejército israelí afirmara haber atacado infraestructura de Hezbolá en la zona.

🚨 Sirens were sounded in several areas across the country following the identification of missiles launched from Iran toward Israel. https://t.co/BtjlfxOegW — Israel Defense Forces (@IDF) June 7, 2026

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, amenazó con atacar las bases e intereses estadounidenses en la región, alegando que la reciente acción militar los convertía en “objetivos legítimos”.

Israel atacó temprano este domingo los suburbios del sur de Beirut, a pesar del acuerdo de alto el fuego con el Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que el ataque dejó dos muertos y veinte heridos.

El mando militar central de Irán declaró el domingo que el último ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut había “cruzado todas las líneas rojas” y exigió el cese de su campaña en Líbano. “El Ejército israelí debe detener sus ataques contra el sur de Líbano y sus suburbios, y si extiende sus ataques a esa región o responde a la acción de Irán, sufrirá golpes aún más devastadores y lamentables”, afirmó el general Ali Abdollahi, jefe del comando Khatam al-Anbiya, sin mencionar directamente los lanzamientos de misiles que Israel afirmó haber interceptado.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتش‌بس و تجاوز به لبنان را برنمی‌تابد. امشب متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند. این پاسخ هشداری است تا دست از شرارت بردارند؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر مواجه خواهد شد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) June 7, 2026

Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, publicó en redes sociales sobre el lanzamiento de misiles contra Israel. “La República Islámica de Irán ha declarado reiteradamente que no tolerará violaciones del alto el fuego ni agresiones contra Líbano”, escribió en X. “Esta noche, los agresores recibieron su respuesta. Esta respuesta es una advertencia para que cesen sus fechorías; cada nueva acción se enfrentará a una respuesta más contundente y a consecuencias más graves”.

Pero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prometieron el domingo continuar con su campaña militar en Líbano y anunciaron que intensificarán las operaciones contra Hezbolá. “El régimen (iraní) intenta establecer un nuevo equilibrio mediante ataques directos contra territorio israelí en respuesta a las operaciones de las FDI en Dahiyeh”, declaró el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, en un comunicado televisado.

Defrin afirmó que “el régimen iraní ha cometido un gran error” y que el Estado Mayor está evaluando “planes para el futuro”, sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva contra Teherán.

La respuesta de Trump

Trey Yingst, corresponsal de Fox News, afirma haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump tras los informes sobre el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel. “Lo que le sugeriría a Irán es: ya lanzaron sus misiles, con eso basta. Vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo”, dijo Trump.

“Sin duda, esto no ayudará a las negociaciones”, declaró Trump a la cadena de televisión al ser informado sobre el lanzamiento de misiles iraníes. Cuando se le preguntó sobre el ataque israelí a Beirut durante la misma jornada, respondió: “No estoy contento con ello”.

An Israeli official told me Israel is going to retaliate to the Iranian attack https://t.co/11SM0Lghep — Barak Ravid (@BarakRavid) June 7, 2026

Por su parte, Barak Ravid, corresponsal de Axios, dijo que Trump le comentó durante una llamada telefónica el domingo: “El lanzamiento de misiles iraníes no alcanzó a nadie. Espero que Israel no responda. Si Bibi (Netanyahu) contraataca, esto se prolongará como ha sucedido durante los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está pasando ahora”, añadió Trump. También dijo: “Voy a llamar a Bibi ahora mismo para decirle que no responda. Ambos ya cumplieron con su parte. Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro”.

Según un informe, Trump afirmó que Netanyahu no tendrá más remedio que aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos negocie con Irán, porque “yo soy quien manda”. “No tendrá otra opción”, publicó el Financial Times citando al inquilino de la Casa Blanca. “Yo mando. Yo mando todo. Él (Netanyahu) no manda”.

Pero el exprimer ministro israelí y líder de la coalición opositora Juntos, Naftali Bennett, instó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a responder al último ataque iraní y demostrar así que es un Estado soberano, en referencia a la petición del presidente Trump para que Israel no ataque Irán en represalia.

🚨JUST IN: U.S. Military on "HIGH ALERT"



President Trump just addressed the latest escalation by the mullahs.



Iranian missiles slammed into northern Israel today.



Trump confirmed the U.S. military is now on high alert.



This situation is moving fast. Developing. 🔥 pic.twitter.com/TjAeHHsvhA — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 7, 2026

“Esto es una prueba. ¿Israel es un Estado soberano capaz de defenderse? La contención o una respuesta simbólica sería como decirles a nuestros enemigos que se puede derramar la sangre de nuestros ciudadanos”, afirmó Bennett en redes sociales.

También el exministro de Defensa israelí Avigdor Liberman pidió una respuesta contundente. “Basta de contención. Debemos responder de inmediato y atacar la infraestructura estratégica de Irán”, planteó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, publicó un escueto mensaje pidiendo una respuesta militar. “¡Hoy Teherán tiene que arder!”, afirmó.

🚨UPDATE: President Trump is frustrated with the mullahs escalating attacks and also Bibi Netanyahu.



Trump wants Israel to immediately stop the bombings in Lebanon.



Trump is pushing hard for both sides to return to the table and make a deal.



He believes deal can be… pic.twitter.com/QmZYnwa2Pr — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 7, 2026

En el marco de la escalada en la que Israel bombardeó Beirut y Teherán respondió con el lanzamiento de proyectiles sobre el norte israelí, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, mantuvo este domingo conversaciones telefónicas con responsables de Reino Unido, Turquía, Francia, Pakistán y Qatar.