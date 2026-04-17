Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que debe hacer lo correcto y que “no tiene nada en contra del Papa”, en el marco de la crisis abierta con el máximo líder de la Iglesia Católica a propósito de Irán.

“Puedo estar en desacuerdo con el Papa. Tengo derecho a estarlo”, afirmó el mandatario ante la prensa, para luego reafirmar: “El Papa puede decir lo que quiera y yo quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo” .

Para luego añadir: “Creo que Irán no puede tener un arma nuclear. Si la tuviera, el mundo entero estaría en peligro. Oriente Próximo quedaría devastado y el mundo entero estaría en peligro”.

Por su parte, este mismo jueves el Papa León XIV advirtió desde Camerún a los fieles cristianos que hay quienes “doblegan” el “nombre de Dios” a sus propios intereses militares, económicos y políticos, y denunció que estas personas arrastran" lo que es “santo” hacia lo “más sucio y tenebroso”.

El cruce de declaraciones se produce en el marco de la escalada emprendida por el mandatario estadounidense al calificar al Pontífice de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior” , insistiendo en que alguien debería decirle que “Irán ha matado a al menos 42.000 manifestantes inocentes”, cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización humanitaria.

Además, Trump difundió recientemente en sus redes sociales dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial: en la primera de ellas, se representaba a sí mismo como Cristo curando a un enfermo y en la segunda aparecía siendo abrazado por Jesús.