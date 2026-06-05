Exministro Gajardo insta al gobierno a no relativizar sobre posibilidad de indulto a violadores de niños: “La señal es muy mala”

“Van a depender mucho las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente arrojan un determinado antecedente que a usted le permitan pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente (...) Va a depender del caso y del análisis que usted efectúa”.

Esa fue la respuesta que entregó la noche de ayer jueves el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al ser consultado en CNN Chile por la posibilidad de que el gobierno se abra a conceder indulto a personas condenadas por violar o abusar a menores de edad, un tema que reflotó un debate que el Presidente José Antonio Kast había zanjado durante la campaña cuando era candidato.

En diciembre del año pasado, en el marco del debate organizado por Anatel, el hoy Mandatario señaló: “Jamás indultaría a un abusador de niños. Jamás”.

Desde que se inició su mandato, eso sí, tanto el jefe de Estado como el ministro Rabat han recalcado que siempre se analizará caso a caso. Esa ha sido la postura del titular de Justicia desde el 11 de marzo, quien ante las insistentes preguntas de la prensa evita adelantar decisiones y se remite solo a decir que cada solicitud será analizada caso a caso.

A raíz de las palabras de Rabat en CNN Chile, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), señaló que no se debe relativizar la postura ante la situación de sujetos condenados por delitos de esa naturaleza, como tampoco aquellos vinculados a violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“Bajo ninguna circunstancia se debería indultar a quien cometió delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y de quienes violaron los derechos humanos de nuestros y nuestras compatriotas durante la dictadura militar. Esos criminales no merecen ningún tipo de indulto, la señal de relativizar eso es muy mala para nuestra sociedad”, dijo el exministro a La Tercera.

En el mismo sentido, recalcó: “El gobierno debería ser claro y tener una política al respecto. A mi juicio, los delincuentes que cometieron delitos sexuales contra niños y niñas y quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura no deberían ser beneficiados por el indulto del Presidente de la República bajo ninguna circunstancia. No hay espacio para relativizar a favor de quienes cometieron delitos tan horribles y que tanto daño han generado a sus víctimas y la sociedad en su conjunto".