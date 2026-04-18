Irán afirma que cerrará el estrecho de Ormuz a menos que se levante el bloqueo estadounidense

Irán advirtió este viernes que cerrará el estrecho de Ormuz a menos que Estados Unidos levante el bloqueo de sus puertos, según declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien además calificó como “falsas” las recientes afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, escribió Ghalibaf en su cuenta en la red social X, añadiendo que el paso por la vía marítima se realizará por rutas determinadas por Teherán y dependerá de la autorización iraní.

El parlamentario, que el fin de semana pasado colideró la parte iraní en las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, también añadió que si el estrecho estaba abierto o cerrado y las normas que lo rigen “serán determinadas sobre el terreno, no por las redes sociales” .

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

De la misma forma, en su publicación afirmó que Trump había hecho “siete afirmaciones en una hora, y las siete eran falsas”, aunque no especificó a qué afirmaciones se refería.

Sin embargo, dijo sobre Washington que “no ganaron la guerra con esas mentiras, y ciertamente tampoco llegarán a ninguna parte en las negociaciones” .

El comunicado se produjo horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunciara que el transporte marítimo comercial a través del Ormuz estaba “completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego”.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca celebró la medida, pero enfatizó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendría vigente hasta que que sus negociadores y los de Teherán llegaran a un acuerdo de paz a largo plazo.

Trump también afirmó que el régimen iraní había accedido a no volver a cerrar el estrecho, pero hasta el momento esto no fue verificado, como consignó The Guardian.