SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

    Francisco Pérez Mackenna afirmó que Chile debe pasar de ser una plataforma de observación a una de desarrollo tecnológico y científico.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

    El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, visitó las instalaciones del Observatorio Europeo Austral junto al presidente de la República Checa, Petr Pavel, en una gira por la Región de Antofagasta orientada a profundizar la cooperación internacional en materia astronómica.

    La visita incluyó un recorrido por las instalaciones que la Observatorio Europeo Austral mantiene en el norte de Chile, entre ellas Cerro Armazones y Observatorio Paranal.

    Durante la actividad, Pérez Mackenna sostuvo que Chile debe aprovechar su posición privilegiada en astronomía para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo tecnológico.

    Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

    “Chile hoy tiene la oportunidad de pasar de ser una plataforma de observación a ser también una plataforma de desarrollo tecnológico. Ese es el camino para generar más conocimiento, más innovación, más empleo de calidad y, en definitiva, más desarrollo para Chile”, afirmó.

    Las autoridades fueron recibidas por el director general de la ESO, Xavier Barcons, quien encabezó la visita al Telescopio Extremadamente Grande, conocido como ELT, que actualmente se construye en Cerro Armazones y que, una vez finalizado, será el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo.

    El canciller destacó que Chile cuenta con un 10% del tiempo garantizado de observación en todos los telescopios de la ESO, lo que ha permitido el desarrollo de una comunidad astronómica nacional compuesta por 24 centros universitarios y cerca de 800 profesionales.

    Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

    Además, subrayó que investigadores chilenos participan actualmente en uno de cada cuatro artículos científicos producidos por la ESO a nivel mundial.

    “Estamos convencidos de que este encuentro dará un nuevo impulso a una relación estratégica basada en la confianza, la cooperación y una visión común ante los desafíos globales”, señaló el ministro.

    Durante la tarde, la delegación visitó también el Observatorio Paranal, donde se encuentra el Very Large Telescope, considerado una de las instalaciones astronómicas más avanzadas del planeta.

    Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

    Pérez Mackenna recordó además que un 25% del personal de la ESO en Chile corresponde a trabajadores nacionales y planteó que el siguiente desafío es fortalecer la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico local.

    “El foco no debe estar únicamente en observar el universo, sino también en fortalecer nuestras capacidades científicas y desarrollar tecnología desde Chile para la astronomía global”, afirmó.

    La ESO está presente en Chile desde 1963 y opera actualmente instalaciones como La Silla Observatory, ALMA Observatory y Paranal. En conjunto, la organización ha invertido cerca de 6.000 millones de euros en el país y proyecta mantener cerca de mil puestos de trabajo en 2025.

    Más sobre:CancillerESOObservatorio Europeo AustralRepública ChecaPetr PavelAntofagastaFrancisco Pérez Mackenna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Accidente automovilístico provocado por conductor en estado de ebriedad deja un fallecido en Ñuñoa

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Lo más leído

    1.
    Termina el despliegue de FF.AA.: Jedena decreta el fin de estado de excepción de catástrofe en la Región del Biobío

    Termina el despliegue de FF.AA.: Jedena decreta el fin de estado de excepción de catástrofe en la Región del Biobío

    2.
    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    3.
    Detienen a dos personas por tráfico de drogas en San Bernardo

    Detienen a dos personas por tráfico de drogas en San Bernardo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    A qué hora y dónde vera Atlético Madrid vs. Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura
    Chile

    Santiago lanza nueva edición de HUB Gastronómico con ampliación de cobertura

    Carabineros detiene a siete personas e incauta armas y drogas en amplio operativo en la RM

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes
    Negocios

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    César Oyarzo y foco de su gestión en Fonasa: “Hay que lograr un restablecimiento de los equilibrios financieros que están rotos”

    Del CDF a Cruzados: Matías Claro, empresario gracias al fútbol

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero
    El Deportivo

    Un debut amargo: entrenadora de Unión Berlín pierde su primer partido contra rival que no ganaba desde enero

    La feroz crítica de un campeón del mundo con Francia a Kylian Mbappé: “Llenó de ego el vestuario del Real Madrid”

    El Real Madrid sigue sufriendo: futbolista merengue pierde seis kilos por una gastroenteritis y es hospitalizado

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    El mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum: Zayn Malik es internado de urgencia y cancela evento con fans

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía
    Mundo

    Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía

    Trump acusa que Irán “se puso un poco atrevido” en medio de negociaciones por el estrecho de Ormuz

    Elecciones en Perú: recién a mediados de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial