Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, visitó las instalaciones del Observatorio Europeo Austral junto al presidente de la República Checa, Petr Pavel, en una gira por la Región de Antofagasta orientada a profundizar la cooperación internacional en materia astronómica.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones que la Observatorio Europeo Austral mantiene en el norte de Chile, entre ellas Cerro Armazones y Observatorio Paranal.

Durante la actividad, Pérez Mackenna sostuvo que Chile debe aprovechar su posición privilegiada en astronomía para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo tecnológico.

Canciller y presidente checo visitan observatorios de la ESO para reforzar cooperación astronómica

“Chile hoy tiene la oportunidad de pasar de ser una plataforma de observación a ser también una plataforma de desarrollo tecnológico. Ese es el camino para generar más conocimiento, más innovación, más empleo de calidad y, en definitiva, más desarrollo para Chile”, afirmó.

Las autoridades fueron recibidas por el director general de la ESO, Xavier Barcons, quien encabezó la visita al Telescopio Extremadamente Grande, conocido como ELT, que actualmente se construye en Cerro Armazones y que, una vez finalizado, será el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo.

El canciller destacó que Chile cuenta con un 10% del tiempo garantizado de observación en todos los telescopios de la ESO, lo que ha permitido el desarrollo de una comunidad astronómica nacional compuesta por 24 centros universitarios y cerca de 800 profesionales .

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Además, subrayó que investigadores chilenos participan actualmente en uno de cada cuatro artículos científicos producidos por la ESO a nivel mundial.

“Estamos convencidos de que este encuentro dará un nuevo impulso a una relación estratégica basada en la confianza, la cooperación y una visión común ante los desafíos globales”, señaló el ministro.

Durante la tarde, la delegación visitó también el Observatorio Paranal, donde se encuentra el Very Large Telescope, considerado una de las instalaciones astronómicas más avanzadas del planeta.

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Pérez Mackenna recordó además que un 25% del personal de la ESO en Chile corresponde a trabajadores nacionales y planteó que el siguiente desafío es fortalecer la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico local.

“El foco no debe estar únicamente en observar el universo, sino también en fortalecer nuestras capacidades científicas y desarrollar tecnología desde Chile para la astronomía global”, afirmó.

La ESO está presente en Chile desde 1963 y opera actualmente instalaciones como La Silla Observatory, ALMA Observatory y Paranal. En conjunto, la organización ha invertido cerca de 6.000 millones de euros en el país y proyecta mantener cerca de mil puestos de trabajo en 2025.