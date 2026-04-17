Joaquín Niemann tiene una difícil segunda ronda en el LIV Golf México y se aleja de los líderes

Fue un viernes duro para Joaquín Niemann en el Club de Golf Chapultepec. El chileno salió a afrontar la segunda ronda del LIV Golf México luego de los dos golpes bajo par que firmó el jueves en la jornada inicial, en la que su rostro dio la vuelta al mundo gracias al hoyo en uno que obtuvo en su primer impacto. Sin embargo, nada de eso ocurrió hoy y el talagantino acabó con +2 en su cuenta, lo que lo deja en par con el campo en el acumulado y lo distancia de los líderes.

Joaco salió al césped de Naucalpan en la sexta bandera y, a diferencia de lo que sucedió el jueves en su comienzo, en donde alternó aciertos y fallos, en esta segunda ronda se mantuvo parejo, siempre en par en sus primeros seis hoyos. Hasta que llegó el 12 y el comienzo de los problemas: doble bogey.

Un birdie en el 16 parecía que podía arreglar la jornada, pero de inmediato un bogey en el 17 lo volvía a dejar en +2.

Foto: @livgolf_league

Su recorrido transcurrió y el chileno necesitaba descontar golpes para no alejarse tanto de los punteros en un torneo en el que ha obtenido grandes resultados. Otro birdie en el 2 generó ilusión, pero al siguiente ocurrió un nuevo cachetazo: doble bogey en el 3. En su última bandera, la 5, descontó un impacto, pero el saldo de la ronda ya era complejo. Pasó del top 15 el jueves a T31 tras la segunda ronda.

Con este resultado, el deportista nacional se coloca en la tabla general a 10 impactos del líder del torneo, nada menos que Jon Rahm, su gran oponente en los últimos años en la lucha por la corona, quien este viernes cerró con -4. Al León de Barrika lo escoltan Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner, todos con -9 en la acumulada.

Por último, cabe destacar que Joaco se coronó campeón en el Club de Golf Chapultepec en la edición 2025, por lo que un buen desempeño este año resulta determinante para acercarse a los primeros lugares de la temporada, en donde acostumbre pelear. Para que eso ocurra, deberá tener un gran fin de semana.