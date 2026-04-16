Con la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf: Joaquín Niemann busca el despegue en México

El Club de Golf Chapultepec recibirá esta semana la sexta jornada del LIV Golf. México será la siguiente parada de una competencia que tiene a Jon Rahm como sólido líder de la temporada, seguido por Bryson DeChambeau. En ese césped, Joaquín Niemann intentará dejar atrás un inicio de año duro, lejos del protagonismo que acostumbra, para comenzar a meterse en el grupo de avanzada.

Naucalpan le trae buenos recuerdo a Joaco. En la edición 2025 se coronó campeón con un acumulado de -16 luego de una ronda final con 65 golpes. Es un campo que le acomoda a su juego, en el que los 2.388 metros de altitud hacen que le bola vuele un poco más en cada impacto.

Sin embargo, los antecedentes este año no juegan a favor del talagantino. En Riad acabó T22, mientras que en Hong Kong terminó T41, resultados que lo alejaron de los primeros lugares. Su mejor actuación esta temporada fue en Singapur hace un mes, en donde finalizó cuarto. Con este registro, el integrante de Torque se ubica en la décimo tercera posición con 99.78 puntos, aún lejos del mencionado Jon Rahm, su principal contrincante por el título en los últimos años, quien marcha en el liderato con 579.00. No obstante, el chileno continúa en lock zone.

Joaquín Niemann, en el LIV Golf Singapur. Foto: LIV Golf.

En lo colectivo, la situación tampoco ha sido mejor para Niemann y su equipo. Torque GC marcha en el quinto lugar, en una tabla de posiciones que es liderada por Ripper GC con 85.75 y en donde aparece como escolta 4Aces GC con 82.50. Con este panorama, el Club de Golf Chapultepec pinta como clave para aspirar a objetivos superiores en lo que queda de año.

Con la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf

Durante los mismos días en que se dispute el LIV Golf en México, en Nueva York los ejecutivos de la liga saudí estarán desarrollando una denominada “cumbre de emergencia”.

Según informaron medios de Europa, la guerra entre Estados Unidos e Irán está golpeando este proyecto deportivo, específicamente en su financiamiento. El fondo ha destinado cerca de 6.000 millones de dólares al desarrollo de LIV Golf desde su lanzamiento. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Yasir Al-Rumayyan, aficionado al golf que lideró la expansión del circuito y su posicionamiento como alternativa al PGA Tour.

Ahora, el propio Al-Rumayyan reconoció que el contexto internacional influye en las decisiones. “Por supuesto que la guerra agrega presión para reposicionar algunas prioridades”, declaró. Se especula que en las próximas horas habrá un anuncio sobre el nivel de respaldo que la monarquía mantendrá sobre este certamen deportivo, el que podría disminuir.

Mientras tanto, en el circuito comienzan a aparecer las primeras reacciones a esta incertidumbre sobre el futuro. El español Sergio García abordó la situación en rueda de prensa: “Esto no es lo que Yasir nos dijo al comienzo del año. Él dijo que está detrás de nosotros y que tienen un proyecto de muchos años”.