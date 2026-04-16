SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf: Joaquín Niemann busca el despegue en México

    El talagantino vuelve a Naucalpan luego de coronarse campeón en la edición 2025. Necesita una buena actuación luego de un comienzo de año con altibajos. En paralelo a la competencia, se realizará una “cumbre de emergencia” en Nueva York en la que se definirá el futuro de la liga saudí.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @joaco_niemann

    El Club de Golf Chapultepec recibirá esta semana la sexta jornada del LIV Golf. México será la siguiente parada de una competencia que tiene a Jon Rahm como sólido líder de la temporada, seguido por Bryson DeChambeau. En ese césped, Joaquín Niemann intentará dejar atrás un inicio de año duro, lejos del protagonismo que acostumbra, para comenzar a meterse en el grupo de avanzada.

    Naucalpan le trae buenos recuerdo a Joaco. En la edición 2025 se coronó campeón con un acumulado de -16 luego de una ronda final con 65 golpes. Es un campo que le acomoda a su juego, en el que los 2.388 metros de altitud hacen que le bola vuele un poco más en cada impacto.

    Sin embargo, los antecedentes este año no juegan a favor del talagantino. En Riad acabó T22, mientras que en Hong Kong terminó T41, resultados que lo alejaron de los primeros lugares. Su mejor actuación esta temporada fue en Singapur hace un mes, en donde finalizó cuarto. Con este registro, el integrante de Torque se ubica en la décimo tercera posición con 99.78 puntos, aún lejos del mencionado Jon Rahm, su principal contrincante por el título en los últimos años, quien marcha en el liderato con 579.00. No obstante, el chileno continúa en lock zone.

    Joaquín Niemann, en el LIV Golf Singapur. Foto: LIV Golf.

    En lo colectivo, la situación tampoco ha sido mejor para Niemann y su equipo. Torque GC marcha en el quinto lugar, en una tabla de posiciones que es liderada por Ripper GC con 85.75 y en donde aparece como escolta 4Aces GC con 82.50. Con este panorama, el Club de Golf Chapultepec pinta como clave para aspirar a objetivos superiores en lo que queda de año.

    Con la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf

    Durante los mismos días en que se dispute el LIV Golf en México, en Nueva York los ejecutivos de la liga saudí estarán desarrollando una denominada “cumbre de emergencia”.

    Según informaron medios de Europa, la guerra entre Estados Unidos e Irán está golpeando este proyecto deportivo, específicamente en su financiamiento. El fondo ha destinado cerca de 6.000 millones de dólares al desarrollo de LIV Golf desde su lanzamiento. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Yasir Al-Rumayyan, aficionado al golf que lideró la expansión del circuito y su posicionamiento como alternativa al PGA Tour.

    Ahora, el propio Al-Rumayyan reconoció que el contexto internacional influye en las decisiones. “Por supuesto que la guerra agrega presión para reposicionar algunas prioridades”, declaró. Se especula que en las próximas horas habrá un anuncio sobre el nivel de respaldo que la monarquía mantendrá sobre este certamen deportivo, el que podría disminuir.

    Mientras tanto, en el circuito comienzan a aparecer las primeras reacciones a esta incertidumbre sobre el futuro. El español Sergio García abordó la situación en rueda de prensa: “Esto no es lo que Yasir nos dijo al comienzo del año. Él dijo que está detrás de nosotros y que tienen un proyecto de muchos años”.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannLIV GolfMéxico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reservas de constitucionalidad y críticas a Arzola tensionan discusión en particular de “Escuelas Protegidas”

    Trump anuncia un alto el fuego entre Líbano e Israel

    Proteger bien para crecer mejor

    Exdirector de Presupuestos espera que gran parte de la megarreforma esté compensada y no dependa “de lo que va a pasar”

    El terminal frigorífico que ahora es de una empresa de parabrisas: Feria de Osorno vende propiedad en Santiago en $ 1.500 millones

    Megarreforma: medidas recaudatorias suman cerca de US$630 millones

    Lo más leído

    1.
    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Rating del miércoles 15 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 15 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reservas de constitucionalidad y críticas a Arzola tensionan discusión en particular de “Escuelas Protegidas”
    Chile

    Reservas de constitucionalidad y críticas a Arzola tensionan discusión en particular de “Escuelas Protegidas”

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Gobierno por la salida de 15 seremis: “La señal que esto da, es que estamos tomando decisiones inmediatas”

    Proteger bien para crecer mejor
    Negocios

    Proteger bien para crecer mejor

    Exdirector de Presupuestos espera que gran parte de la megarreforma esté compensada y no dependa “de lo que va a pasar”

    El terminal frigorífico que ahora es de una empresa de parabrisas: Feria de Osorno vende propiedad en Santiago en $ 1.500 millones

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico
    El Deportivo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Problemas para Gago: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz no estarán ante Everton y son duda para el clásico frente a la UC

    La arriesgada jugada de Garnero en la UC que terminó siendo clave en la histórica victoria frente a Cruzeiro

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    Trump anuncia un alto el fuego entre Líbano e Israel
    Mundo

    Trump anuncia un alto el fuego entre Líbano e Israel

    El presidente de Líbano agradece a Trump por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego

    El Pentágono proclama el “control real” del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde