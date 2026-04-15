SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann

    Diversos medios especializados en el deporte hablan de un gran anuncio que prepara el torneo para los próximos días.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El misterioso futuro del LIV Golf donde brilla Joaquín Niemann. Charles Laberge/LIV Golf

    El mundo del golf está atento. Diversos medios especializados en el deporte han hecho eco de una información que podría marcar el destino del LIV Golf.

    El sitio Monday Q Info publicó en X que “he oído de varias fuentes que un anuncio bomba sobre el futuro de LIV es inminente. No damos consejos sobre apuestas, pero si eres de los que les gusta apostar, yo apostaría a que la cifra que han publicado será inferior a la esperada”.

    Aquella última frase tiene relación con las declaraciones financieras que se hicieron públicas a principio de año en la que se detallaba la magnitud de la inversión saudí y las pérdidas asociadas al circuito.

    Según publicó Money in Sports, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita estaba invirtiendo casi 5.000 millones de dólares en el circuito y las pérdidas alcanzaron un total de 394 millones en 2023, lo que supuso un aumento de 150 millones de dólares con respecto al año anterior.

    Los documentos presentados también revelaron que LIV gastó 102 millones de dólares en pagos a Performance54, la empresa de marketing deportivo responsable de la organización de sus eventos. A su vez, los costes legales se duplicaron con creces año tras año, alcanzando los 15,7 millones de dólares en 2023.

    Uno de los movimientos que realizó el LIV Golf fue a traer a algunas de las grandes figuras del PGA Tour y el DP World Tour entre ellos Phil Mickelson, Dustin Johnson, Jon Rahm, Sergio García, Brooks Koepka y Cameron Smith. Sin embargo, en 2025 y 2026 nombres como el de Koepka y Patrick Reed abandonaron la liga para regresar al PGA Tour y al DP World Tour, lo que ha hecho menos atractivo el circuito para algunos seguidores.

    La posibilidad de que el LIV Golf llegue a su fin también fue tratado por el analista Brandel Chamblee de Golf Channel.

    A través de su cuenta en X publicó: “Dado que el producto estaba tan mal concebido y terminó siendo peor de lo que nadie podría haber imaginado —con salidas simultáneas, inicialmente 54 hoyos, un concepto de equipo que no era más que ridículo y torneos que no significaban ni significaban nada, y una cantidad tan insignificante de espectadores, perdiendo miles de millones por el camino—, a alguien le sorprendería que los saudíes entraran en razón y finalmente eutanasiaran todo este circuito absurdo”.

    Y dentro de los jugadores, quien reaccionó en las redes fue el estadounidense Anthony Kim quien hace algunas semanas se quedó con el título del LIV Golf de Adelaida.

    El norteamericano reaccionó con un emoticono de asombro, pues el fin del circuito de capitales saudíes le significaría un gran golpe, pues tendría que volver a pelear por obtener un pase para ser parte del PGA Tour o el DPA Tour.

    Joaquín Niemann se prepara para defender el título

    Por lo pronto, la competencia sigue su calendario con normalidad hasta el momento. Este fin de semana las miradas se trasladarán hasta el Club de Golf Chapultepec, lugar en el que se realizará el LIV Golf de Ciudad de México.

    Joaquín Niemann llega a este torneo como el campeón defensor de la edición de 2025, en la que se impuso con 16 golpes bajo el par del campo.

    Una de las peculiaridades de la competencia es que se lleva a cabo a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una situación que permite que las salidas desde el tee pueda ser más extensa, por lo que los competidores tendrán que trabajar el tacto.

    Lee también:

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición oficia al gobierno y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

    Gobierno de Kast concretará este jueves el primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados

    Lo más leído

    1.
    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    2.
    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    3.
    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    4.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    5.
    “Lamine, tu Champions tiene que esperar...”: en España apuntan a Yamal tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético

    “Lamine, tu Champions tiene que esperar...”: en España apuntan a Yamal tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

    Gobierno de Kast concretará este jueves el primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados

    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes
    Negocios

    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes

    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel
    Tendencias

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Cómo Rusia recluta universitarios para su ejército en medio de la invasión en Ucrania, según una investigación

    ¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann
    El Deportivo

    ¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    “Fue inaceptable”: en Brasil responsabilizan al arbitraje por la victoria de Audax Italiano sobre Vasco da Gama

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral

    Cómo se contó en la prensa el asesinato de Abraham Lincoln en Estados Unidos

    Candelabro y los fantasmas en el barrio: las claves del primer videoclip de Deseo, Carne y Voluntad

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán
    Mundo

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Encuesta de Acnur revela que solo un 35% de los migrantes venezolanos en Latinoamérica planea retornar a su país

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?