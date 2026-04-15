¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann

El mundo del golf está atento. Diversos medios especializados en el deporte han hecho eco de una información que podría marcar el destino del LIV Golf.

El sitio Monday Q Info publicó en X que “he oído de varias fuentes que un anuncio bomba sobre el futuro de LIV es inminente. No damos consejos sobre apuestas, pero si eres de los que les gusta apostar, yo apostaría a que la cifra que han publicado será inferior a la esperada”.

Aquella última frase tiene relación con las declaraciones financieras que se hicieron públicas a principio de año en la que se detallaba la magnitud de la inversión saudí y las pérdidas asociadas al circuito.

Según publicó Money in Sports, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita estaba invirtiendo casi 5.000 millones de dólares en el circuito y las pérdidas alcanzaron un total de 394 millones en 2023, lo que supuso un aumento de 150 millones de dólares con respecto al año anterior.

Los documentos presentados también revelaron que LIV gastó 102 millones de dólares en pagos a Performance54, la empresa de marketing deportivo responsable de la organización de sus eventos. A su vez, los costes legales se duplicaron con creces año tras año, alcanzando los 15,7 millones de dólares en 2023.

Uno de los movimientos que realizó el LIV Golf fue a traer a algunas de las grandes figuras del PGA Tour y el DP World Tour entre ellos Phil Mickelson, Dustin Johnson, Jon Rahm, Sergio García, Brooks Koepka y Cameron Smith. Sin embargo, en 2025 y 2026 nombres como el de Koepka y Patrick Reed abandonaron la liga para regresar al PGA Tour y al DP World Tour, lo que ha hecho menos atractivo el circuito para algunos seguidores.

La posibilidad de que el LIV Golf llegue a su fin también fue tratado por el analista Brandel Chamblee de Golf Channel.

A través de su cuenta en X publicó: “Dado que el producto estaba tan mal concebido y terminó siendo peor de lo que nadie podría haber imaginado —con salidas simultáneas, inicialmente 54 hoyos, un concepto de equipo que no era más que ridículo y torneos que no significaban ni significaban nada, y una cantidad tan insignificante de espectadores, perdiendo miles de millones por el camino—, a alguien le sorprendería que los saudíes entraran en razón y finalmente eutanasiaran todo este circuito absurdo”.

Given that the product was so ill-conceived and ended up being worse than anyone could have imagined - with shotgun starts, initially 54 holes, a team concept that was nothing but laughable and tournaments that meant and continue to mean nothing, and such a paltry number of… https://t.co/WJth9YyWAJ — Brandel Chamblee (@chambleebrandel) April 15, 2026

Y dentro de los jugadores, quien reaccionó en las redes fue el estadounidense Anthony Kim quien hace algunas semanas se quedó con el título del LIV Golf de Adelaida.

El norteamericano reaccionó con un emoticono de asombro, pues el fin del circuito de capitales saudíes le significaría un gran golpe, pues tendría que volver a pelear por obtener un pase para ser parte del PGA Tour o el DPA Tour.

Joaquín Niemann se prepara para defender el título

Por lo pronto, la competencia sigue su calendario con normalidad hasta el momento. Este fin de semana las miradas se trasladarán hasta el Club de Golf Chapultepec, lugar en el que se realizará el LIV Golf de Ciudad de México.

Joaquín Niemann llega a este torneo como el campeón defensor de la edición de 2025, en la que se impuso con 16 golpes bajo el par del campo.

Una de las peculiaridades de la competencia es que se lleva a cabo a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una situación que permite que las salidas desde el tee pueda ser más extensa, por lo que los competidores tendrán que trabajar el tacto.