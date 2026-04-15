La emoción del técnico Gustavo Lema tras la victoria de Audax ante Vasco: “Los chicos tienen convicción y valentía”

En Audax Italiano celebran con la historia. El conjunto itálico venció a Vasco da Gama por 2-1 en Río de Janeiro y consiguió tres puntos fundamentales en la Copa Sudamericana. Pese a empezar abajo en el marcador, el equipo chileno logró remontar.

Tras el encuentro, el técnico Gustavo Lema analizó lo hecho por sus jugadores y destacó que incluso antes de la primera tarjeta roja en el local (hubo dos expulsados) y con el marcador igualado, ya mostraban luces de lo que busca plasmar. “Más que una reacción, fue lo que nos viene pasando en el torneo. Jugamos contra equipos muy fuertes, dominando los partidos y los resultados eran esquivos”, dijo.

En esa línea, apuntó a que nunca bajaron los brazos. “Los muchachos se plantaron muy bien. Dominaron en el primer tiempo, 11 contra 11. Con la expulsión uno pensaba que eso podía aumentar y justo viene el gol de ellos”, señaló.

El estratega no escatima en las loas al plantel que comanda. “Cuando estás en una racha complicada, lo importante es volver al triunfo. Lo pudieron hacer porque tienen una entrega, convicción y valentía para pararse ante cualquier rival”, apuntó.

De hecho, remarcó en las diferencias económicas ante el contrincante de este martes y como eso no se vio en la cancha. “Esta es una plaza muy complicada, ante un rival con un presupuesto superior. Y ellos van y se plantan para llevarnos el resultado”, expresó.

Que definición te sacaste, Vaduuuuu 🕊️ pic.twitter.com/sRcpcsLAC1 — Audax Italiano (@audaxitaliano) April 15, 2026

Alegria en el plantel

Uno de los primeros en hablar tras el encuentro fue Michael Fuentes, autor del empate parcial. “Fue un partido intenso, difícil, ante un gran rival. Pero veníamos a hacer nuestro juego”, señaló al borde del terreno de juego.

En esa línea, tal como Lema, enfatizó en que tenían la convicción de dejar atrás los tragos amargos de las últimas semanas. “Si bien veníamos de perder en la liga local, estabamos convencidos de lo que ibamos a hacer acá, en Brasil, por nuestro juego y nuestra garra. Estabamos seguros de que vendríamos a hacer un gran partidos y llevarnos los tres puntos”, enfatizó.