Revisa los goles de Audax Italiano en el histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana

Revisa los goles de Audax Italiano en el histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil. Foto: @sudamericana

Audax Italiano hizo historia en Brasil. El conjunto chileno se impuso por 2-1 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro. Fue una remontada heroica de los dirigidos por Gustavo Lema en la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico caía por la cuenta mínima. Pero, a los 62 minutos, Franco Troyansky desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso. Allí apareció Michael Fuentes, conectó un cabezazo ajustado al palo izquierdo para decretar el empate.

¡GOLAAAZO DEL AUDAX PARA EL EMPATE ANTE VASCO!



Gran jugada por el sector derecho de Troyansky y tras un centro perfecto apareció Vadulli para anotar el 1-1 parcial.



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El desenlace guardaba emociones para Audax. A los 84’, Troyansky se internó en el área y fue derribado por el defensor Carlos Cuesta. La falta le costó la expulsión al zaguero del conjunto brasileño. El propio delantero tomó el balón y ejecutó el lanzamiento desde los doce pasos para marcar el 2-1 definitivo.