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    Revisa los goles de Audax Italiano en el histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil por la Copa Sudamericana

    El elenco itálico logró una remontada histórica en su visita a Río de Janeiro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Revisa los goles de Audax Italiano en el histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil. Foto: @sudamericana

    Audax Italiano hizo historia en Brasil. El conjunto chileno se impuso por 2-1 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro. Fue una remontada heroica de los dirigidos por Gustavo Lema en la Copa Sudamericana.

    El cuadro itálico caía por la cuenta mínima. Pero, a los 62 minutos, Franco Troyansky desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso. Allí apareció Michael Fuentes, conectó un cabezazo ajustado al palo izquierdo para decretar el empate.

    El desenlace guardaba emociones para Audax. A los 84’, Troyansky se internó en el área y fue derribado por el defensor Carlos Cuesta. La falta le costó la expulsión al zaguero del conjunto brasileño. El propio delantero tomó el balón y ejecutó el lanzamiento desde los doce pasos para marcar el 2-1 definitivo.

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