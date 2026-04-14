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    Sin Juan Tagle y con la arremetida de Aníbal Mosa: la ANFP define a los nuevos consejeros de la Federación

    El directorio del ente de Qulín votó a los representantes designados por los clubes. El presidente de Cruzados fue postulado, pero no resultó electo. También se eligió a la Comisión de Implementación de la Nueva Ley.

    Por 
    Cristian Barrera
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Sin Juan Tagle y con la arremetida de Aníbal Mosa: la ANFP define a los nuevos consejeros de la Federación. Pablo Vásquez R.

    La ANFP definió este martes a los nuevos integrantes del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile. La determinación fue adoptada por el directorio del organismo de Quilín mediante votación, considerando a los postulantes que cada club decidió presentar para integrar el órgano federativo.

    De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, los elegidos fueron Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes), quienes asumirán funciones dentro de la estructura federativa. Uno de los elementos que marcó la jornada fue la situación de Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien no resultó electo. El timonel de la UC vive sus últimos días al mando del club precordillerano.

    Su nombre fue presentado únicamente para ese cargo y no para otras instancias relacionadas con la implementación de la nueva normativa, como la Comisión de Implementación de la Nueva Ley. De hecho, para aquella delegación, Universidad Católica no llevó a ningún postulante.

    Mosa será parte del consejo de la federación. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En paralelo, la ANFP también resolvió la conformación de la mencionada comisión, instancia que tendrá vigencia de tres meses y la misión de coordinar la aplicación de los cambios establecidos en la legislación recientemente aprobada. Finalmente estará integrada por Eduardo Olivares (San Felipe), Marco Antonio Díaz (Deportes Antofagasta), Raúl Jélvez (Deportes Temuco), Felipe Muñoz (Rangers), Pablo Hoffman (O’Higgins), José Ramón Correa (Universidad de Chile), Hernán Rosenblum (Huachipato) y Eduardo Ugarte (Colo Colo).

    La definición de ambas instancias se produce en un escenario de transformación institucional para el fútbol chileno. La nueva ley establece una separación más clara entre las funciones de la ANFP y la FFCh, lo que implicará redistribuir responsabilidades en la organización de las competencias y la administración de las selecciones.

    En ese contexto, el Consejo de la Federación adquiere una relevancia estratégica. También la comisión. Por lo mismo, la definición de sus integrantes se ha transformado en un punto de interés para los clubes en medio del proceso de adecuación al modelo institucional que plantea la renovada normativa.

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