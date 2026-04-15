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    El insólito lío de camarín que complica a Cruzeiro antes de enfrentar a la UC en la Copa Libertadores

    En el elenco de Belo Horizonte decidieron separar del plantel al mediocampista Walace por burlarse de un compañero en un grupo de WhatsApp.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Cruzeiro en X.

    Cruzeiro recibe este miércoles a Universidad Católica, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El elenco brasileño comenzó con el pie derecho su participación internacional luego de un tormentoso inicio en el Brasileirao. La semana pasada vencieron por la cuenta mínima a Barcelona en Guayaquil. Parecía que la crisis por la que atravesaba el equipo de Belo Horizonte, la que terminó con la salida del histórico Tite de la banca, ya quedaba atrás, pero ahora un insólito lío de camarín golpea al club.

    Según informaron en Brasil, en la dirigencia tomaron la decisión de separar al mediocampista Walace, quien será una de las varias bajas que tendrán para su partido contra los cruzados. ¿El motivo para esta determinación? Burlarse de un compañero en un grupo de WhatsApp.

    El experimentado volante de 31 años, que jugara en elencos destacados de Europa como Hamburgo y Udinese, envió por la red social un meme a sus colegas de equipo luego de la derrota por goleada 4-1 ante Sao Paulo el sábado 4 de abril. La imagen tenía como protagonista al arquero de Cruzeiro, lo que generó molestia.

    La directiva tomó la decisión de separarlo del plantel por “violar el código de conducta del club”. Incluso, en las últimas horas se informó de una posible salida de Walace, lo cual representa un problema, ya que tiene contrato hasta 2028.

    Otra baja

    El mediocampista nacido en Salvador se suma a la lista de bajas que tendrá Cruzeiro para enfrentar a la UC este miércoles. Tampoco estará el histórico meta Cassio; Lucas Romero, por una fractura en las costillas; Luis Sinisterra, por una lesión muscular y Marquinhos, por un corte de ligamento cruzado anterior.

    Foto: Cruzeiro en X

    Cabe destacar que la Raposa marcha en el décimo séptimo puesto en el Brasileirao, con 10 puntos, en zona de descenso. Hace algunas semanas, Artur Jorge fue oficializado como nuevo entrenador del club con la misión de levantar en la tabla.

    El duelo entre Cruzeiro y la UC está pactado para las 18.00 horas de este miércoles 15 de abril.

    Más sobre:FútbolLa UCCruzeiroCopa Libertadores

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