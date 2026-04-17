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    El comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según un reciente estudio

    Los autores de la investigación advierten que “el comercio de fauna silvestre es un factor determinante en la transmisión de patógenos de animales a humanos”, y que “los mercados de animales vivos y el comercio ilegal amplifican aún más estos riesgos”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según un reciente estudio. Foto: referencial / Interpol.

    Una investigación publicada a principios de abril en la revista Science concluyó que el comercio mundial de vida silvestre está amplificando la transmisión de patógenos entre animales y humanos, lo que ha contribuido a que se desarrollen brotes de enfermedades en todo el mundo.

    Dentro de esa industria masiva se encuentran actividades como la venta de mascotas exóticas, la llamada “caza de trofeos” y la comercialización de ciertos elementos de origen animal utilizados en la moda, entre otros.

    Para su estudio, los autores analizaron cuatro décadas de datos de comercio internacional, así como una base de datos que registra qué virus se sabe que infectan a qué animales.

    Con los datos que reunieron, buscaron documentar cómo el comercio de vida silvestre crea vías para la propagación de enfermedades.

    De acuerdo a los investigadores, “el comercio de fauna silvestre es un factor determinante en la transmisión de patógenos de animales a humanos”, mientras que “el estatus comercial aumenta considerablemente la probabilidad de que un mamífero sea portador de una zoonosis, y el tiempo acumulado en el comercio predice la cantidad de patógenos que transmite a los humanos”.

    “Los mercados de animales vivos y el comercio ilegal amplifican aún más estos riesgos”, advierten los investigadores.

    Enfatizan que sus hallazgos “resaltan que la transmisión de patógenos entre especies es una consecuencia inherente de los diversos usos de la fauna silvestre por parte de los humanos”.

    Asimismo, aseguran, los resultados “subrayan la necesidad de fortalecer la biovigilancia e integrar las consideraciones sobre el riesgo zoonótico en las regulaciones del comercio de fauna silvestre para ayudar a prevenir futuras pandemias”.

    El comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según un reciente estudio. Foto: referencial / Interpol.

    Cómo el comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según el estudio

    El profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale y coautor de la investigación, Colin Carlson, dijo en declaraciones reunidas por el Washington Post que los humanos “interactuamos muy de cerca con estas especies en cada etapa de la cadena de suministro”, por lo que “esa intensidad permite que los patógenos se propaguen muy rápidamente”.

    Su equipo examinó más de 2.000 mamíferos silvestres comercializados, es decir especies no domesticadas, a diferencia de animales como los perros, los gatos o el ganado.

    Asimismo, incluyó datos que abarcan tanto el comercio de especímenes vivos como de productos derivados de animales, como cuernos o pieles.

    Al hacer el análisis, vieron que el 41% comparte al menos un patógeno con los humanos, en comparación con el 6,4% de las especies no comercializadas.

    “Los mamíferos comercializados tienen aproximadamente 1,5 veces más probabilidades de ser huéspedes zoonóticos, incluso después de controlar la filogenia, la geografía, el esfuerzo de investigación, la sinantropía y el consumo por parte de los humanos”, escribieron los autores.

    Y agregaron: “Las especies sinantrópicas y las consumidas como alimento también tienen más probabilidades de compartir patógenos con los humanos, pero estos efectos son más débiles y están parcialmente mediados por el comercio y el esfuerzo de investigación”.

    “Además, las especies comercializadas vivas tienen más probabilidades de compartir patógenos con los humanos, y las especies comercializadas ilegalmente comparten más patógenos con los humanos que las comercializadas solo legalmente”.

    El comercio de vida silvestre está provocando brotes de enfermedades en todo el mundo, según un reciente estudio. Foto: referencial / Interpol.

    Los investigadores también descubrieron que, en promedio, una especie de mamífero silvestre comparte un patógeno adicional con los humanos por cada 10 años que está presente en el comercio mundial de vida silvestre.

    Por lo tanto, sostienen, cuanto más tiempo permanece en el mercado global, mayor es el riesgo.

    Los autores advierten que, debido a que se espera que nuevas especies se incorporen al comercio mundial de vida silvestre, más patógenos tendrán oportunidades de infectar a los humanos.

    Aquello se traduce en un potencial aumento del riesgo de futuros brotes de enfermedades zoonóticas, según los investigadores.

    El investigador de la Universidad de Friburgo en Suiza y autor principal del estudio, Jérôme Gippet, declaró: “Es importante comprender que la probabilidad de infectarse al tocar un piano con teclas de marfil o al usar pieles es prácticamente nula”.

    En este sentido, aclaró que “el problema radica en el inicio de la cadena: alguien tuvo que cazar al animal, despellejarlo y transportarlo”.

    Los autores del reciente estudio sostienen que su trabajo no pretende descubrir cómo se desarrollan exactamente las transmisiones. De hecho, reconocen que “la dinámica de las enfermedades en el comercio de animales silvestres aún no se comprende del todo”.

    Sin embargo, advierten que esta amplia red comercial, especialmente en los mercados ilegales y de animales vivos, es “un factor determinante” de los tipos de transmisión que pueden crecer y propagarse entre los humanos.

    Gippet declaró al Post que “hay mucha transmisión de patógenos que no termina en un brote, pero cuanta más transmisión haya, mayor será el riesgo de que se produzca”.

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