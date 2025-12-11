VOTA INFORMADO por $1100
    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    El operativo Thunder 2025, coordinado por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, también permitió identificar a 1.100 personas sospechosas de participar en actos ilícitos. En total, se realizaron 4.640 incautaciones durante la operación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un operativo masivo contra el tráfico de especies, coordinado por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), permitió incautar alrededor de 30.00 animales vivos e identificar a 1.100 personas sospechosas.

    La llamada operación Thunder 2025 se desarrolló desde 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y contó con la participación de múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley en 134 países.

    Entre estos se encontraron servicios de policía, de aduanas, de seguridad fronteriza y de protección de recursos forestales y especies silvestres.

    Según detalló INTERPOL a través de un comunicado, en total se realizaron 4.640 incautaciones durante la operación.

    Aquello permitió recuperar decenas de miles de animales y plantas protegidas, decenas de miles de metros cúbicos de madera talada de forma ilegal, y más de 30 toneladas de especies declaradas en peligro de extinción en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

    “La operación estaba destinada a interceptar y aprehender a lo largo de toda la cadena de suministro mundial productos derivados de especies silvestres y forestales comercializados de manera ilegal, así como a identificar, neutralizar y desmantelar las redes delictivas implicadas en este tipo de delitos contra el medioambiente”, se lee en el comunicado.

    Entre los cerca de 30.000 animales vivos incautados se encuentran 6.660 aves, 2,040 tortugas, 1.150 reptiles, 208 primates y 46 pangolines.

    “Si bien las incautaciones de animales vivos alcanzaron este año un récord histórico, impulsadas en gran medida por la demanda de mascotas exóticas, la mayor parte del tráfico de especies silvestres estaba relacionado con restos, partes y derivados animales, utilizados con frecuencia en medicina tradicional o en especialidades gastronómicas”.

    De acuerdo a los datos del organismo, se estima que el valor anual de los delitos contra la fauna y la flora silvestres asciende a 20.000 millones de dólares estadounidenses. No obstante, se presume que la cifra real de estas acciones ilegales puede ser mucho mayor.

    INTERPOL alerta que la operación Thunder 2025 “reveló un creciente comercio ilícito de carne de caza, término que se refiere a la carne de animales silvestres, en particular de los provenientes de regiones tropicales”.

    “Las autoridades belgas interceptaron carne de primates, funcionarios keniatas se incautaron de más de 400 kilogramos de carne de jirafa y las fuerzas del orden de Tanzania recuperaron carne y pieles de cebra y antílope valoradas en aproximadamente 10.000 dólares estadounidenses. A escala mundial se practicaron unas incautaciones récord de 5,8 toneladas de carne de caza, y se observó un aumento significativo de los casos de tráfico desde África hacia Europa”, detalla el organismo.

    De la misma manera, detectaron este año un aumento en el tráfico de especies marinas. A nivel mundial, se incautaron más de 245 toneladas de vida silvestre marina protegida, incluidas 4.000 piezas de aletas de tiburón.

    “Si bien los grandes mamíferos emblemáticos suelen ser los protagonistas de los titulares en lo que a la delincuencia contra el medioambiente se refiere, el tráfico de especies más pequeñas y plantas también representa una de las amenazas que van en aumento”.

    En este sentido, la operación masiva reveló un incremento significativo en el tráfico de artrópodos exóticos.

    Alrededor de 10.500 mariposas, arañas e insectos, de los cuales muchos son protegidos en el marco de la CITES, fueron incautados en todo el mundo.

    “A pesar de su pequeño tamaño, estos seres desempeñan una función ecológica fundamental. Su extracción desestabiliza las cadenas alimentarias e introduce especies invasoras o enfermedades, lo que genera graves riesgos para la bioseguridad y la salud pública”, alerta INTERPOL.

    La operación Thunder 2025 también permitió incautar más de 32.000 metros cúbicos y 14.000 piezas de madera talada de forma ilegal.

    Se estima que la tala ilegal representa entre el 15% y el 30% de la totalidad del comercio mundial de madera, según el organismo.

    Desde INTERPOL declararon que “la operación Thunder vuelve a poner de manifiesto la complejidad y el alcance de las redes delictivas que impulsan el comercio ilícito de especies silvestres y forestales; unas redes que se entrelazan cada vez más con todos los ámbitos delictivos, desde el tráfico de drogas hasta la explotación de personas”.

    “Estas organizaciones atacan especies vulnerables, socavan el Estado de derecho y ponen en peligro a poblaciones en todo el mundo”.

    Junto con ello, destacaron que “las aduanas son la primera línea de defensa contra el aumento de los delitos contra la flora y la fauna silvestres que se cometen a través de las fronteras”.

    “La operación Thunder demuestra la función que desempeñan las aduanas en la protección de la sociedad, al interceptar envíos ilícitos, neutralizar redes delictivas y proteger especies vulnerables todos los días”.

    Lee también:

