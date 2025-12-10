Cómo pandillas de Venezuela y grupos de África trafican drogas a Europa, según reportes. Foto: MAOC / archivo.

En los últimos años, Venezuela se ha convertido en un punto estratégico de relevancia para los traficantes de drogas que buscan enviar cocaína a África Occidental, para luego trasladarla hacia Europa y comercializarla de manera ilegal.

Según declaraciones reunidas por el Wall Street Journal de autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley, grupos vinculados al yihadismo y sus aliados contribuyen a estas operaciones criminales.

De acuerdo a las fuentes, el aumento en los niveles de producción de cocaína en Colombia ha generado que se saturen las rutas tradicionales de contrabando, lo que ha llevado a que los traficantes recurran a la ubicación estratégica de Venezuela y a pandillas que operan en el país .

Factores como la ineficacia de sus instituciones de seguridad y su extensa costa son vistos como ventajas para las organizaciones del narcotráfico.

Investigadores de drogas de Naciones Unidas afirmaron al citado periódico que la situación ha contribuido a un aumento del consumo de cocaína a nivel mundial en regiones que en el pasado no figuraban entre las mayores consumidoras.

Se trata de una red que involucra desde a organizaciones del narcotráfico y grupos vinculados al yihadismo hasta a funcionarios corruptos y otros actores criminales .

Los reportes sobre el aumento de estas operaciones se posicionan en medio de un escenario en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar vinculado al narcotráfico.

Desde su administración han descrito al líder del régimen chavista como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional del país norteamericano.

Washington también lo ha acusado de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, lo que ha sido rechazado por Maduro.

Durante los últimos meses, Trump ha aprobado una serie de ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que, según asegura, participaban en operaciones de narcotráfico.

Se han reportado más de 20 operaciones de este tipo desde inicios de septiembre de este año, en aguas del Caribe y el Pacífico.

En varios de esos casos, la Casa Blanca ha compartido videos desclasificados en los que se ve cómo las embarcaciones son alcanzadas por misiles.

La administración Trump ha descrito a sus tripulantes como terroristas y ha advertido que los ataques continuarán, pese a las críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, pese las declaraciones del abanderado republicano, especialistas consultados por el citado periódico afirmaron que desde Venezuela se envían más narcóticos para su distribución a Europa, principalmente a través de África Occidental e islas cercanas a su costa.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que el aumento de los flujos transatlánticos de drogas ha derivado en que las incautaciones de cocaína en Europa superen a las de Norteamérica .

Las investigaciones afirman que los grupos involucrados en estas operaciones utilizan diversos métodos para trasladar los cargamentos a Europa, tales como aviones privados y semisumergibles .

Líderes rebeldes actuales y anteriores en el norte de Mali, país de África Occidental, afirmaron al Journal que las drogas enviadas por pandillas desde Venezuela son recibidas en África por contrabandistas que se vinculan con grupos afiliados a Al Qaeda .

Estos se encargan de escoltar los cargamentos que son trasladados a Europa.

El codirector del centro de estudios especializado InSight Crime, Jeremy McDermott, declaró que “las cantidades han aumentado tanto que el problema de los traficantes es su traslado”.

En este sentido, el profesor de riesgo criminal en la escuela de negocios francesa EDHEC, Bertrand Monnet, dijo que aunque también se envía cocaína en grandes cantidades a Europa desde Brasil y otros países de la región, Venezuela se ha consolidado como una de las principales rutas de tránsito desde América Latina.

Las autoridades antidrogas reportan que se han registrado cada vez más indicios de la participación de pandillas venezolanas en las operaciones de narcotráfico hacia Europa.

A principios de noviembre, la Policía Nacional de España detuvo a 13 miembros del Tren de Aragua que se habían asentado en el país, según informó el Ministerio del Interior español a través de un comunicado.

Unos días antes, las autoridades de Portugal confirmaron la intercepción en el Atlántico central de un narcosubmarino que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína.

Pese a que en Venezuela casi no se cultiva la hoja de coca —planta utilizada para elaborar cocaína— y a que en pocos laboratorios refinan el producto final, según las fuentes consultadas por el Journal, grupos del narcotráfico con sede en Colombia suelen introducirla por tierra en el país antes de que sea enviada a África .

En septiembre de 2024, dos aviones privados cargados de cocaína despegaron desde una pista improvisada en Apure, un estado venezolano fronterizo con Colombia.

Uno fue incautado durante una escala en Guinea-Bissau, en África Occidental, con 2,6 toneladas de esta droga, según las autoridades locales.

La segunda aeronave llegó a Burkina Faso, según afirmó al citado periódico un exfuncionario de inteligencia estadounidense que recibió información de los vuelos.

Funcionarios occidentales actuales y retirados precisaron que los traficantes transportan al menos un cargamento a la semana desde Venezuela a África Occidental.

De acuerdo a InSight Crime, los contrabandistas desactivan los transpondedores de sus aviones para ocultar sus movimientos y sobornan a los controladores aéreos para que desactiven sus sistemas de rastreo cuando las aeronaves cargadas de drogas sobrevuelan.

Las autoridades policiales de Guinea-Bissau declararon que la incautación que se realizó el año pasado en el país estaba destinada al norte de Mali.

Ahí, según los funcionarios occidentales actuales y retirados consultados por el Journal, el tráfico ilegal financia a grupos locales vinculados a Al Qaeda.

Ya en Mali, los cargamentos son llevados por el Sahara hacia Argelia, Marruecos y Libia. Posteriormente, desde el norte de África, son trasladados por el Mediterráneo hacia el sur de Europa .

Las informaciones reunidas por el citado periódico afirman que las autoridades policiales europeas han reforzado la cooperación con los países africanos. Sin embargo, hasta el momento, aquello no permitido reducir significativamente el aumento de estas operaciones.