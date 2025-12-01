Durante los últimos meses, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reportado más de 20 ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en aguas de Caribe y el Pacífico.

Según han recalcado desde Washington, se ha tratado de vehículos que participaban en operaciones de narcotráfico y que tenían el objetivo final de llevar drogas al país norteamericano.

Los ataques han generado más de 83 muertes y han despertado críticas entre algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, la administración Trump ha descrito a las tripulaciones de estas embarcaciones como terroristas y ha advertido que los ataques continuarán .

En medio de este escenario, tres hombres que han participado en estas operaciones de narcotráfico relataron al Wall Street Journal cómo se desarrollan.

Afirmaron que el lema no oficial en este negocio ilícito es “entregar o morir” y que los riesgos que enfrentan en los trayectos se han incrementado significativamente desde que las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques a principios de septiembre de este año.

Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes. Foto: archivo.

Cómo operan las embarcaciones que llevan drogas hacia EEUU

Las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que las embarcaciones dedicadas a estas operaciones transportan cargamentos de droga con un valor de hasta 70 millones de dólares .

Usualmente, se trata de embarcaciones de 12 metros de eslora, construidas con fibra de vidrio y propulsadas por motores fuera de borda de gran tamaño.

Estos vehículos marítimos suelen partir desde puntos en la costa de Colombia , de Ecuador o de Venezuela , detallaron las fuentes.

Un fiscal colombiano que ha juzgado a tripulantes de estas embarcaciones aseguró que “estas personas son expertos en el mar”.

“Tienen que conocerlo a la perfección. Necesitan entender cómo se mueven las olas, cómo mover una embarcación a través de ellas”, agregó.

El fiscal habló bajo condición de anonimato, ya que según explicó al citado periódico, el fiscal general de Colombia no permite que se cite a los fiscales por su nombre, debido a los potenciales riesgos a su seguridad.

Según afirmaron al Journal otros fiscales y exoficiales navales, muchos de los pilotos y tripulantes de estas embarcaciones comenzaron como pescadores, antes de dedicarse al contrabando de drogas.

Las tripulaciones tienden a estar compuestas por tres o cuatro hombres.

El piloto suele ser el más experimentado y el que recibe la mayor paga. Es acompañado por un mecánico, quien soluciona problemas técnicos y mantiene llenos los tanques de combustible, y un garante , una persona en quien confían tanto el comprador como el vendedor.

En ocasiones, son acompañados por un navegante, quien se encarga de guiar el camino .

Para disminuir las posibilidades de ser descubiertos, las tripulaciones suelen navegar de noche o bajo condiciones climáticas adversas .

Un piloto colombiano que navega por el Caribe dijo que, pese a los ataques que las fuerzas estadounidenses han realizado desde septiembre, siguen habiendo interesados en participar de estas operaciones ilícitas.

Precisó que un viaje óptimo con unas dos o tres toneladas de drogas puede significar unos $100.000 dólares por un día de trabajo para un piloto, es decir, el miembro de la tripulación que obtiene más dinero.

“El océano es muy grande. Estas organizaciones de narcotráfico viven del tráfico. Seguirán haciéndolo. Esto no termina. Esto continuará incluso si Estados Unidos continúa con sus bombardeos”.

De acuerdo a la Armada de Colombia, las rutas se planifican con semanas de anticipación y las operaciones generalmente se efectúan en etapas .

Las fuentes consultadas por el Journal detallaron tres principales modalidades mediante las que se suelen realizar.

Algunas tripulaciones recorren toda la ruta, hasta llegar a Honduras o incluso México . Estos viajes pueden extenderse por 24 horas o más, dependiendo de factores como el tamaño de la carga, la potencia de los motores y las condiciones climáticas.

Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes. Foto: archivo.

Otras llegan hasta un punto determinado y luego lanzan al mar paquetes con drogas , envueltos y marcados con boyas de colores brillantes o dispositivos GPS ocultos, para que así otra tripulación pueda recuperarlos.

Una tercera modalidad consiste en que distintas tripulaciones se encuentran en un lugar específico en el mar abierto, para traspasar el cargamento de una embarcación a otra . Generalmente, utilizan dispositivos de geolocalización. La que se lleva la mercancía se encarga de transportarla hacia el norte.

En ocasiones, el cargamento no pertenece a una única organización criminal, sino que a distintos grupos de narcotraficantes, que compran un espacio en las embarcaciones para que sea transportada hacia su destino final.

Un tripulante de una embarcación dedicada a estas operaciones en el Pacífico dijo al citado periódico que, en agosto, el vehículo en el que iba transfirió media tonelada de cocaína a un semisumergible o “narcosubmarino”. El valor de la droga era de unos 12 millones de dólares, afirmó.

Por esa operación, dijo el hombre de 29 años, recibió unos $10.000 dólares.

Las fuentes afirmaron que estas operaciones no se desarrollan mediante un sistema jerárquico. Más bien, se trata de una cadena en la que participan desde tripulantes de embarcaciones hasta agricultores de cultivos de drogas, trabajadores de laboratorios ilícitos, ejecutores, intermediarios y una red de subcontratistas pagados por carga .

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a finales de octubre en una publicación de X, en la que informó sobre uno de los ataques contra estas embarcaciones: “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda” .

En un video desclasificado que compartió junto a ese post, se puede ver cómo un barco, al que acusó de ser operado por el Tren de Aragua, es alcanzado por un misil de las fuerzas estadounidenses.

La administración Trump han compartido una serie de registros similares en los últimos meses.

“De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos” , sentenció Hegseth en dicha publicación.