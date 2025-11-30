Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

Este domingo diferentes congresistas estadounidenses sugirieron que los ataques cometidos por el ejército de EE.UU., contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe, podrían ser considerados un crimen de guerra.

Una posición que legisladores, tanto republicanos como demócratas, adoptaron después de que un reportaje dado a conocer al viernes por The Washington Post revelara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una orden verbal de matar a todos los que estaban a bordo de las embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas.

Tras lo que un comandante militar ejecutó un segundo ataque para eliminar a los que inicialmente habían sobrevivido a una ofensiva de principios de septiembre.

Uno de ellos fue el senador demócrata Mark Kelly, quien en declaraciones a CNN respondió “lo parece”, al ser consultado si creía que ese segundo ataque es un crimen de guerra.

Mark Kelly says Pete Hegseth's reported double tap strike on a boat "seems to" be a war crime, and adds, "if what has been reported is accurate, I've got serious concerns about anybody in that chain of command stepping over a line that they should never step over. We are not… pic.twitter.com/YwkNxLIfSN — Aaron Rupar (@atrupar) November 30, 2025

“Si lo que se ha dicho es cierto, tengo serias sospechas de que alguien en esa cadena de mando ha cruzado una línea que no debería de haber cruzado jamás”, añadió.

Kelly, quien estuvo 25 años en la Armada estadounidense, fue más allá y señaló que él no habría obedecido una orden para realizar una nueva ofensiva. “No, no, y soy un tipo que ha hundido dos barcos”, enfatizó.

Otro colega de su bancada, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, declaró en CBS que, de ser cierto el informe, el ataque “se eleva al nivel de un crimen de guerra”.

A sus declaraciones se suman las del representante republicano por Ohio, Mike Turner, que en el programa Face the Nation, de CBS, también se refirió al segundo ataque que habría ordenado Hegseth.

“Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo el además ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Para luego afirmar que el artículo de The Washington Post solo había agudizado las ya serias dudas de los legisladores sobre la operación.

The Washington Post reported last week that Defense Secretary Pete Hegseth ordered the U.S. military to “kill everybody” aboard an alleged drug vessel in the Caribbean, and that when two people onboard survived, a follow-on strike was ordered to finish them off in the water.… pic.twitter.com/qhB0cmwNXt — Face The Nation (@FaceTheNation) November 30, 2025

Los comentarios de los legisladores, como informó The New York Times, se produjeron después de que dos comités del Congreso que supervisan al Pentágono se comprometieran durante el fin de semana a intensificar su investigación sobre los ataques en el Caribe tras el reportaje.

“Existen serias preocupaciones en el Congreso sobre los ataques a los llamados barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y la justificación legal que se ha presentado”, informaron en ese momento los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado.

“Pero esto queda completamente fuera de lo que se ha discutido con el Congreso y hay una investigación en curso”, señalaron.

Luego de la publicación de The Washington Post, Hegseth aseguró que el ataque perpetrado el 2 de septiembre era “legal tanto según la ley de Estados Unidos como del derecho internacional”.

Además dijo que la noticia era “falsa, incendiaria y peyorativa” y solo buscaba “desacreditar a nuestros sensacionales guerreros que luchan para proteger la patria”.