    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Ha negado que lo esté considerando. Sin embargo, una fuente familiarizada con las deliberaciones del gobierno estadounidense sobre las operaciones en las cercanías de Venezuela dijo al Washington Post que un país en particular “es el lugar perfecto para él” si se da ese escenario.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas. Foto: archivo.

    En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump ha manifestado sus intenciones de expulsar del poder al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, “por las buenas o por las malas”.

    Este lunes 24 de noviembre, Washington designó oficialmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

    Según la administración Trump, se trata de un grupo criminal que realiza operaciones de narcotráfico y que es liderado por Maduro y otros altos mandos del régimen.

    En agosto de este año, el gobierno estadounidense incrementó al doble la recompensa por información que permita el arresto de Maduro. Quedó en 50 millones de dólares.

    Lo ha descrito como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional del país norteamericano.

    Durante los últimos meses, Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del globo, en las cercanías de Venezuela.

    Las acciones estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    Pese a las crecientes tensiones, el régimen venezolano ha negado reiteradamente que Maduro esté considerando el exilio.

    Este martes 25 de noviembre, realizó un discurso ante sus simpatizantes en Caracas, en el que declaró que los ciudadanos de su país deben ser “capaces de defender cada centímetro de esta bendita tierra de cualquier tipo de amenaza o agresión imperialista”.

    Prometió que daría “todo” de sí mismo por esa causa.

    Sin embargo, si Maduro finalmente huye de Caracas ante las presiones de Estados Unidos, es probable que busque asilo en Turquía, según plantearon analistas al Washington Post.

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas. Foto: archivo.

    Por qué Maduro podría buscar asilo en Turquía si huye de Venezuela, según analistas

    Una persona familiarizada con las deliberaciones del gobierno estadounidense sobre las operaciones actuales en las cercanías de Venezuela declaró al citado periódico que “Turquía es el lugar perfecto para él”.

    De acuerdo a la fuente, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada, Maduro “confía” en el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mientras que este último también mantiene “buenas relaciones” con Trump.

    “En definitiva, ¿cuáles son los resultados realistas y aceptables? Obviamente, la gente lo está considerando, trabajando en ello”, agregó al Post.

    Cuando Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela por un nuevo periodo tras las elecciones de 2024, sin mostrar las actas que acreditaran su supuesto triunfo, Estados Unidos y más de 50 países calificaron el proceso electoral como fraudulento.

    Erdogan fue uno de los pocos líderes que respaldó los resultados entregados por el régimen chavista. Potencias como Rusia y China también lo hicieron.

    Previamente, cuando Erdogan asumió su tercer mandato en 2023, Maduro viajó desde Caracas para reunirse con él.

    Lo ha descrito como su “hermano” y sus gobiernos han intercambiado múltiples visitas ministeriales en los últimos años.

    Según la fuente, un posible acuerdo de exilio para Maduro podría incluir “garantías” de que no será extraditado a Estados Unidos.

    Cuando el citado periódico consultó a la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, sobre si se ha discutido un posible exilio de Maduro a Turquía, ella solo respondió: “Sin comentarios”.

    Por su parte, la Embajada de Turquía en Washington no respondió a sus solicitudes de declaraciones.

    Distintos informes han afirmado que Cuba ha proporcionado seguridad personal a Maduro y a altos funcionarios del régimen chavista, mientras que Rusia, aliado cercano, ha suministrado armamento al ejército venezolano.

    Documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por el Post detallan que, en octubre, Maduro envió solicitudes de ayuda a los gobiernos de Rusia, China e Irán.

    No obstante, los analistas descartaron a los mencionados países como posibles destinos si Maduro decide huir de Caracas.

    La fuente consultada por el citado periódico aseguró que, “si le preocupan las garantías y que la gente no cumpla con su parte del trato”, Turquía le “ofrece mayor seguridad”.

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas. Foto: archivo.

    Agregó que Maduro “lleva moviendo oro allí desde siempre” y que “tiene suficiente riqueza y contactos allí para mantenerse contento”.

    Funcionarios estadounidenses han declarado en el pasado que parte del oro que se ha enviado desde Venezuela a Turquía para su refinamiento ha llegado a Irán y a cuentas turcas de Maduro y otros altos mandos del régimen.

    La investigadora especializada en Turquía y profesora adjunta de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, Lisel Hintz, planteó al Post que, si se concreta un posible acuerdo de exilio en Turquía, el país también aprovecharía la oportunidad para ser considerado esencial para los objetivos de política exterior de Estados Unidos.

    En este sentido, dijo que Erdogan podría intentar obtener la aprobación de la administración Trump para comprar aviones de combate F-35 estadounidenses.

    Desde la Casa Blanca han valorado los esfuerzos que el gobierno turco hizo para conseguir que el grupo militante Hamas se uniera a la mesa de negociaciones con Israel y firmara el plan de Trump para un alto al fuego.

    Turquía también acogió las primeras etapas de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Se tiene previsto que, si continúan, vuelva a ser la sede.

    El presidente turco también facilitó el avance de militantes sirios hacia Damasco, lo que permitió la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024.

    El director del programa de investigación turco en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, Soner Cagaptay, dijo al Post que, si se llega a concretar un exilio de Maduro en Turquía, Venezuela podría ser “el cuarto conflicto que Erdogan esté ayudando a resolver” para la administración Trump.

