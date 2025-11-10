Nuevo ataque de EE.UU. a dos “narcolanchas” en el Pacífico

El nuevo ataque letal por parte de Estados Unidos, deja un saldo hasta ahora de más de 70 muertos y cerca de una veintena de embarcaciones destruidas en el Mar Caribe.

Los movimientos militares forman parte de la campaña contra el narcotráfico que el Gobierno de Donald Trump inició en septiembre de este año en aguas del Caribe, y cerca de las costas de Venezuela, que hoy se extiende al Pacífico.