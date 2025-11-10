Nuevo ataque de EE.UU. a dos “narcolanchas” en el Pacífico
Así lo confirmó este domingo a través de su cuenta de X, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien confirmó que el ataque en el Pacífico Oriental, dejo seis víctimas fatales. Según Hegseth, "presuntos narcoterroristas”
El nuevo ataque letal por parte de Estados Unidos, deja un saldo hasta ahora de más de 70 muertos y cerca de una veintena de embarcaciones destruidas en el Mar Caribe.
Los movimientos militares forman parte de la campaña contra el narcotráfico que el Gobierno de Donald Trump inició en septiembre de este año en aguas del Caribe, y cerca de las costas de Venezuela, que hoy se extiende al Pacífico.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.