SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

El anuncio del líder del régimen chavista se dio después de que EEUU duplicara la recompensa por información que permita su arresto y de que ordenara un aumento de sus tropas en aguas cercanas a Latinoamérica y el Caribe. Maduro advirtió que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU. Foto: archivo.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de “más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional”, para así responder a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos.

El anuncio del régimen chavista se dio este lunes 18 de agosto, después de que el gobierno estadounidense duplicara la recompensa por información que permita el arresto del dictador venezolano y de que ordenara un aumento de sus tropas en aguas cercanas a Latinoamérica y el Caribe, como parte de sus esfuerzos para combatir a los carteles de la droga.

Según reportó la agencia internacional de noticias Reuters este lunes, tres destructores de la Marina de Estados Unidos y unos 4.000 militares llegarían al límite del mar territorial de Venezuela en las siguientes 36 horas.

Sin embargo, un funcionario del Departamento de Defensa declaró a CNN el martes que hasta ese momento no había naves estadounidenses en la zona.

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU. Foto: archivo.

Qué dijo Nicolás Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos”

Maduro advirtió el lunes que esta semana va a “activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional“.

“Milicias preparadas, activadas y armadas”, enfatizó.

En su discurso televisado, el líder del régimen chavista también calificó como “refrito podrido” las “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” del gobierno estadounidense.

No obstante, no precisó a qué se refería específicamente con esto último.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos. Nosotros las liberamos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica”, subrayó Maduro.

Desde el régimen venezolano han rechazado las acusaciones en su contra y las han calificado como “amenazas y difamación”.

Maduro aseguró que avanzarán en un plan de activación de milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.

“Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, recalcó.

De acuerdo al sitio web del Ministerio de Defensa venezolano, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 combatientes activos”, además de “una creciente Milicia Nacional formada por cientos de miles de personas en capacidad de prestar servicios como reservistas”.

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU. Foto: archivo.

Qué dijo el gobierno de EEUU sobre Nicolás Maduro

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre un potencial despliegue de tropas en Venezuela, luego de que se conocieran las informaciones sobre los movimientos militares.

La vocera respondió que el presidente Donald Trump ha sido “muy claro y consecuente”, y “está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia”.

Junto con ello, reiteró que Washington no considera a Maduro “un presidente legítimo”.

Cabe recordar que Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas bilaterales formales desde 2019. Y que la nueva toma de posesión del líder chavista a principios de 2025 se dio después del cuestionado proceso electoral de julio de 2024.

En dichas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el oficialismo— lo dio como ganador con un 52%, sin que se presentaran las actas que acreditaban ese supuesto resultado.

Frente a esa situación, la oposición liderada por María Corina Machado comenzó a reunir las actas para acreditar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien realmente triunfó en los comicios.

Según dicha revisión, González obtuvo casi el 70% de los votos con más de un 80% de las actas de escrutinio. La veracidad de estas ha sido corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que pudo seguir las elecciones de julio del año pasado en Venezuela.

Los supuestos resultados electorales que defiende el régimen han sido rechazados ampliamente por gobiernos de todo el mundo.

Cuando la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció a principios de agosto que la recompensa por entregar información que permita el arresto de Maduro subiría a 50 millones de dólares, acusó al dictador venezolano de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para ingresar drogas al país norteamericano.

También lo describió como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

De la misma manera, reiteró las acusaciones de Washington de que “durante más de una década, Maduro ha sido un líder del Cartel de los Soles, que es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos”.

Tras el anuncio de que los departamentos de Estado y Justicia subirían la recompensa, el canciller venezolano Yvan Gil calificó la medida de “patética” y “ridícula”, además de como una “burda operación de propaganda política”.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroMaduroDonald TrumpCartel de los SolesCaracasMilicia Nacional de VenezuelaFuerza Armada Nacional BolivarianaChavismoNarcotráficoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Zelenski denuncia un nuevo ataque masivo de Rusia con una quincena de heridos: “Necesitamos presionar a Moscú”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portonazo en Puente Alto: mujer fue amenazada con armas de fuego en las afueras de su domicilio

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio
Negocios

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial

“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing
El Deportivo

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

El misterioso problema de salud de Jannik Sinner que lo baja del primer apronte del US Open

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones