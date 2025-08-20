Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU. Foto: archivo.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de “más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional”, para así responder a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos.

El anuncio del régimen chavista se dio este lunes 18 de agosto, después de que el gobierno estadounidense duplicara la recompensa por información que permita el arresto del dictador venezolano y de que ordenara un aumento de sus tropas en aguas cercanas a Latinoamérica y el Caribe , como parte de sus esfuerzos para combatir a los carteles de la droga.

Según reportó la agencia internacional de noticias Reuters este lunes, tres destructores de la Marina de Estados Unidos y unos 4.000 militares llegarían al límite del mar territorial de Venezuela en las siguientes 36 horas.

Sin embargo, un funcionario del Departamento de Defensa declaró a CNN el martes que hasta ese momento no había naves estadounidenses en la zona.

Qué dijo Nicolás Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos”

Maduro advirtió el lunes que esta semana va a “activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional“ .

“Milicias preparadas, activadas y armadas”, enfatizó.

En su discurso televisado, el líder del régimen chavista también calificó como “refrito podrido” las “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” del gobierno estadounidense.

No obstante, no precisó a qué se refería específicamente con esto último.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos. Nosotros las liberamos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica”, subrayó Maduro.

Desde el régimen venezolano han rechazado las acusaciones en su contra y las han calificado como “amenazas y difamación”.

Maduro aseguró que avanzarán en un plan de activación de milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas y centros de trabajo del país” .

“Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, recalcó.

De acuerdo al sitio web del Ministerio de Defensa venezolano, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 combatientes activos”, además de “una creciente Milicia Nacional formada por cientos de miles de personas en capacidad de prestar servicios como reservistas” .

Qué dijo el gobierno de EEUU sobre Nicolás Maduro

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre un potencial despliegue de tropas en Venezuela, luego de que se conocieran las informaciones sobre los movimientos militares.

La vocera respondió que el presidente Donald Trump ha sido “muy claro y consecuente”, y “está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia” .

Junto con ello, reiteró que Washington no considera a Maduro “un presidente legítimo”.

Cabe recordar que Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas bilaterales formales desde 2019. Y que la nueva toma de posesión del líder chavista a principios de 2025 se dio después del cuestionado proceso electoral de julio de 2024 .

En dichas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el oficialismo— lo dio como ganador con un 52%, sin que se presentaran las actas que acreditaban ese supuesto resultado .

Frente a esa situación, la oposición liderada por María Corina Machado comenzó a reunir las actas para acreditar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien realmente triunfó en los comicios.

Según dicha revisión, González obtuvo casi el 70% de los votos con más de un 80% de las actas de escrutinio. La veracidad de estas ha sido corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que pudo seguir las elecciones de julio del año pasado en Venezuela.

Los supuestos resultados electorales que defiende el régimen han sido rechazados ampliamente por gobiernos de todo el mundo.

Cuando la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció a principios de agosto que la recompensa por entregar información que permita el arresto de Maduro subiría a 50 millones de dólares, acusó al dictador venezolano de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para ingresar drogas al país norteamericano.

También lo describió como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos .

De la misma manera, reiteró las acusaciones de Washington de que “durante más de una década, Maduro ha sido un líder del Cartel de los Soles , que es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos” .

Tras el anuncio de que los departamentos de Estado y Justicia subirían la recompensa, el canciller venezolano Yvan Gil calificó la medida de “patética” y “ridícula”, además de como una “burda operación de propaganda política”.