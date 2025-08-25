SUSCRÍBETE
Mundo

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que el despliegue busca reforzar la seguridad en la zona y combatir el tráfico de droga.

Por 
Europa Press
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, muestra un fusil M4A1 incautado durante una sesión en la Asamblea Nacional, en Caracas, el 17 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Gaby Oraa

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado este lunes el despliegue de 15.000 militares en la región fronteriza con Colombia para reforzar la seguridad en la zona y combatir el tráfico de droga.

En particular ha destacado la creación de una “unidad de respuesta rápida” y la activación de la “Zona de Paz #1” en Zulia y Táchira, donde se utilizarán drones, embarcaciones, aviación y otros vehículos para custodiar la frontera.

“Nuestro Presidente ha decidido activar de manera inmediata la Zona de Paz número uno, que incluye al estado Táchira y al estado Zulia, y ha ordenado un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí porque estamos operando desde hace bastante tiempo desplegados con URRA (Unidades de Reacción Rápida de Combate) y con operaciones militares y policiales puntuales”, ha explicado.

El “número dos” del presidente Nicolás Maduro ha asegurado que “debemos estar alrededor del 70% y el 80% de decomiso de (droga) lo que intentan pasar por Venezuela”.

Las fuerzas de seguridad venezolanas vigilan el límite entre Venezuela y Colombia del Puente Internacional Simón Bolívar, el 10 de enero de 2025. Foto: Archivo Carlos Eduardo Ramirez

“Hemos decomisado una cantidad de droga extraordinaria este año, una cantidad de droga que supera cualquier cálculo. Lo saben internamente (...). El que intente pasar droga por Venezuela sabe que tendrá una respuesta contundente (...). Venezuela no será territorio para el paso de droga”, ha resaltado.

Además, ha revelado que Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desmantelado este fin de semana un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado de Delta Amacuro. “Agarramos a unos ciudadanos colombianos expertos en fibra para la elaboración de estas embarcaciones. Ellos están hablando de quién los llevó”, ha relatado.

Cabello se ha referido por otra parte a la líder opositora María Corina Machado, a la que ha vinculado nuevamente con planes violentos y conspiraciones y ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico internacional.

“El Cartel de Jalisco tiene contacto con María Corina Machado, no con el Gobierno. Los narcotraficantes colombianos y paramilitares tienen contacto, es con ella a través de (Álvaro) Uribe, de (Iván) Duque”, ha apuntado en referencia a dos expresidentes colombianos.

Más sobre:VenezuelaColombiafronteraMaduroDiosdado CabelloMaría Corina MachadoFANBMundo

