OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    El mandatario venezolano ordenó el despliegue de todas las fuerzas militares en el país, mientras el Gerald Ford, el buque insignia de las Fuerzas Armadas y el más dotado de su clase, llegaba este martes a las aguas caribeñas.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones Gerald Ford de EE.UU.. Foto: Estados Unidos

    El Ministerio de Defensa de Venezuela informó este martes que puso en marcha una nueva fase del “Plan Independencia 200”, que contempla una “movilización masiva” de efectivos, sistemas de armas y medios militares.

    En concreto, el comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro precisóque la nueva fase implica “el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral”.

    La orden de Maduro se ejecutará entre este martes 11 y el miércoles 12 de noviembre, según detalla el texto del Ministerio de Defensa. El operativo integra a todos los componentes militares y de seguridad ciudadana bajo un esquema de “completo apresto operacional”, con ejercicios en tierra, mar y aire.

    El objetivo, de acuerdo con la declaración, es “optimizar el comando, control y comunicaciones” y garantizar la defensa integral del país.

    Llegada del Ford

    El despliegue llega en respuesta a lo que el gobierno venezolano califica como la “amenaza imperialista” de los buques, aviones y tropas estadounidenses desplegados en el mar Caribe, así como la aproximación del portaaviones Gerald Ford.

    Justamente este martes el portaaviones ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), que abarca América Latina al sur de México, incluyendo aguas adyacentes y las costas del mar Caribe frente a Venezuela.

    El arribo fue confirmado por el Pentágono, que, sin ofrecer detalles sobre su localización, ha indicado que el buque ayudará a “interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

    La llegada del Ford eleva a más de una docena el número de buques de guerra estadounidenses en la región, una presencia militar impresionante para una zona que históricamente solo ha visto uno o dos buques de la Armada ayudando a la Guardia Costera de EE. UU. en misiones rutinarias de interdicción de drogas.

    Mientras Caracas considera que se trata de un intento por forzar un cambio de régimen, el gobierno de Donald Trump, por su parte, afirma que sus maniobras buscan combatir el narcotráfico en la región y la llegada de drogas a Estados Unidos.

    Sin embargo, en la capital venezolana no se observa, por ahora, una presencia militar o policial distinta a la registrada en días previos, según constató un equipo de CNN en Caracas.

    Aunque la situación interna del país luce tranquila -e incluso en muchos persiste la incredulidad- son frecuentes las advertencias que hace el alto Gobierno chavista en sus alocuciones públicas en torno a la cercana eventualidad de un ataque militar estadounidense a Venezuela.

    Hace días, Maduro afirmó, en una reunión política con sus seguidores del mundo sindical, que “la orden está dada: si se atenta contra el país, declararemos una huelga general, insurreccional y revolucionaria”. El mandatario venezolano había afirmado en esa ocasión que la clase obrera “es el mayor escudo que tiene Venezuela ante una agresión imperialista”.

    Trump y posible guerra: “la ganaremos rápido”

    En paralelo, Trump aseguró durante una entrevista en el programa The Ingraham Angle de Fox News, conducido por Laura Ingraham que aunque él no desea ninguna guerra en el mundo, cualquier conflicto bélico bajo su mandato terminará con una victoria rápida y contundente. “Si estoy en una guerra, la ganaremos rápido y será violenta”, declaró.

    Las declaraciones surgieron al responder a críticas de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien había advertido sobre el riesgo de “guerras interminables” en una posible segunda administración Trump.

    El magnate republicano replicó que él detuvo “ocho guerras en los últimos nueve meses” y enfatizó su rechazo a nuevos conflictos. “No quiero una guerra, pero si estoy en una, la vamos a ganar rápido y será violenta”, insistió Trump.

    Desde el inicio de las operaciones, el Ejército de Estados Unidos ha informado de la destrucción de veinte embarcaciones, con saldo de 75 personas muertas y una desaparecida en aguas del Caribe y el Pacífico, después de varios ataques ejecutados en el marco de la nueva etapa de la ofensiva antidrogas impulsada por Washington.

    La administración Trump sostiene que estas acciones forman parte de un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos, designados como organizaciones terroristas y objeto de operaciones militares en aguas internacionales.

    Lee también:

    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpGerald FordCaribeDefensaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Rubén Oyarzo (radical): “No deberíamos cometer el error de republicanos y libertarios, que se niegan a todo”

    Tras caída del contrato que frenó la Ley Uber, Transportes fija nuevo plazo: “Esperamos implementarla en verano”

    Consulta popular y referendo en Ecuador: Presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Monitoreo al debate muestra que Kast, Kaiser, economía, políticas sociales y seguridad se tomaron Google, X y YouTube

    EE.UU. dijo que gana dinero con su alianza con Argentina y proyecta sumar a Chile como “aliado” tras las elecciones

    Corte Suprema confirma resolución que revocó la libertad condicional de Mauricio Ortega

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    El pequeño triunfo de Jadue: Corte Suprema ordena revisar el recurso con el que busca revertir arresto domiciliario
    Chile

    El pequeño triunfo de Jadue: Corte Suprema ordena revisar el recurso con el que busca revertir arresto domiciliario

    Diputado Rubén Oyarzo (radical): “No deberíamos cometer el error de republicanos y libertarios, que se niegan a todo”

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    EE.UU. dijo que gana dinero con su alianza con Argentina y proyecta sumar a Chile como “aliado” tras las elecciones
    Negocios

    EE.UU. dijo que gana dinero con su alianza con Argentina y proyecta sumar a Chile como “aliado” tras las elecciones

    Codelco y SQM sortean otra valla para su alianza: Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Tianqi

    Gobierno alcanza acuerdo con OHLA para continuar construcción de hospitales en la Región del Biobío

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”
    El Deportivo

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    “¿Qué hay en el bolsillo de Erick?”: el mensaje del Flamengo en el que destaca la marcación de Pulgar a Neymar

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM
    Cultura y entretención

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Debbie Gibson regresa a Gran Arena Monticello con “Nowstalgia Tour Reconquista”

    Consulta popular y referendo en Ecuador: Presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: Presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte