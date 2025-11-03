Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó entrar en una guerra con Venezuela, pese a la creciente escalada militar por los ataques de Washington contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico que han matado al menos a medio centenar de personas.

Consultado por un conflicto con el país latinoamericano en una entrevista concedida el domingo a la cadena CBS, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que “lo dudo, no lo creo”, pese a la inminente llegada del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe.

CBS: Are Maduro's days as Venezuela president numbered?



PRESIDENT TRUMP: I would say yeah.



CBS: And are you doing land strikes on Venezuela?



Sobre una intervención militar en suelo venezolano, el mandatario estadounidense rechazó afirmar “que sea verdad o mentira”. “No me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con los periodistas sobre si voy a atacar o no (...) no le voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”, agregó, antes de reiterar que Caracas “nos ha tratado muy mal, no solo con las drogas”.

Como en anteriores ocasiones, Trump señaló que las autoridades venezolanas “han traído a nuestro país a (...) a 11.888 asesinos”, un extremo que volvió a atribuir a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden, y que “no vamos a permitir”.

“Dejaron entrar a gente que jamás debió haber entrado. Venezuela vació sus cárceles en Estados Unidos. Y cada uno de esos barcos que ven derribados -y estoy de acuerdo, es algo terrible- mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco derribado mata a 25.000 personas por el narcotráfico y destruye familias en todo el país”, justificó.

Con todo, Trump dijo que las operaciones no solo buscan detener el narcotráfico sino que “se trata de muchas cosas”, al ser consultado sobre si buscan derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sugiriendo que sus días al frente del país latinoamericano están contados. “Yo diría que sí. Creo que sí”, consideró a este respecto.

Estas declaraciones llegan días después de que el Ejército estadounidense matara a tres personas en otro ataque contra una embarcación en el Caribe, desencadenando un enfrentamiento tanto con Maduro como con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por una operación que ONGs han tildado de “ilegal”.

Desde Naciones Unidas han denunciado también que no existe “ninguna justificación” legal para llevar a cabo estos bombardeos y han alertado de que -a partir de la “información muy escasa” facilitada por las autoridades estadounidenses- “ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente”, por lo que llamó a investigar de manera “rápida, independiente y transparente” todos y cada uno de los ataques, con vistas incluso a procesar y condenar a quienes hayan violado la ley.

Según la CBS, el Ejército estadounidense ha causado la muerte de al menos 64 personas en estos ataques iniciados en septiembre pasado contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico.