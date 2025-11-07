Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región. Foto: archivo / AC-130J Ghostrider.

Las fuerzas de Estados Unidos cuentan con al menos tres aviones militares que han comenzado a realizar misiones desde el principal aeropuerto internacional de El Salvador.

De acuerdo a una investigación realizada por el New York Times en base a imágenes satelitales, comunicaciones de control de tráfico aéreo y datos de seguimiento de vuelos, entre las aeronaves se encuentra el AC-130J Ghostrider.

Se trata de un avión de combate diseñado para destruir objetivos en tierra o mar, a través de misiles o descargas de sus cañones y ametralladoras . Es operado por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual se dedica a misiones sensibles del ejército.

La investigación también identificó en el aeropuerto salvadoreño un avión de reconocimiento de la Marina y un avión de la Fuerza Aérea sin distintivos .

Los reportes sobre las aeronaves militares estadounidenses en el país presidido por Nayib Bukele se posicionan en medio de un escenario de crecientes tensiones en la región.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha aprobado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según asegura, participaban en operaciones de narcotráfico.

Washington también ha incrementado sus tropas en la región y ha ordenado el despliegue de buques y aeronaves en el Caribe.

Esto ha incluido unos 10.000 soldados estadounidenses, así como drones, bombarderos y al menos ocho buques de guerra de la Marina, a los cuales se les unirá el portaaviones Gerald R. Ford.

Las relaciones entre Trump y Bukele también han incluido la encarcelación de deportados de Estados Unidos en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, conocida como CECOT.

Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región. Foto: archivo.

Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador

Dos oficiales militares estadounidenses afirmaron al Times, bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados, que la presencia de los aviones militares en el país centroamericano se relaciona con el aumento de las misiones contra el narcotráfico en la región .

El citado periódico identificó las aeronaves a través de imágenes satelitales del Puesto de Seguridad Cooperativa en Comalapa, un puesto militar de Estados Unidos ubicado en el principal aeropuerto de El Salvador.

Además del AC-130J Ghostrider, los registros revelaron la presencia de un avión de reconocimiento P-8A Poseidon de la Marina estadounidense .

Esta aeronave cuenta con cámaras que pueden reunir información de inteligencia a miles de metros de altura, mientras que también tiene la capacidad para disparar torpedos y misiles antibuque.

Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región. Foto: archivo / P-8A Poseidon.

El tercer avión identificado es un C-40 Clipper sin distintivos , el cual se encuentra en la base desde mediados de octubre.

Según las informaciones reunidas por el Times, no se tiene claridad sobre su propósito. Sin embargo, los datos muestran que ocasionalmente es desplegado junto a aviones de vigilancia.

Tampoco se tiene claridad sobre si estas tres aeronaves han participado en los recientes ataques aéreos en la región .

No obstante, su despliegue coincide con el aumento de los ataques contra objetivos en el Pacífico oriental.

El exjefe del Comando Sur, James Stavridis, afirmó al citado periódico que el puesto se utilizó en el pasado para operaciones relacionadas a catástrofes, ayuda humanitaria y misiones antinarcóticos.

“La base es muy, muy importante para el poder blando, pero hoy se utiliza claramente para el poder duro”, planteó.

Los mensajes de radio sostienen que el P-8A realizó al menos seis misiones fuera de El Salvador y que los otros dos aviones han efectuado al menos una cada uno .

Cuando el Times consultó a la oficina de Bukele y a la embajada de El Salvador en Estados Unidos sobre el despliegue de estas aeronaves, no recibió respuestas a sus solicitudes de comentarios.