EE.UU. vuelve a atacar a supuesta narcolancha en el Caribe y deja a tres muertos

Este sábado se registró un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Caribe que dejó sin vida a tres personas .

Con este ataque, son más de 15 ofensivas contra las supuestas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

Según DW, las arremetidas han causado la muerte de más de 65 personas en las últimas semanas , lo que ha provocado críticas de gobiernos de la región.

La embestida fue confirmada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en redes sociales. Hegseth publicó en X que “por orden del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Caribe".

“Este buque —como TODOS LOS DEMÁS— era conocido por nuestra inteligencia por estar involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales”, declaró.

Sumó que “los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán" .