EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo otros tres bombardeos contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, según ha confirmado este martes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien ha señalado que estos ataques, lanzados en aguas internacionales del océano Pacífico, se saldaron con 14 muertos y un sobreviviente.

Hegseth ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social X que los “ataques letales y cinéticos” fueron lanzados el lunes por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de resaltar que las citadas embarcaciones “eran operadas por organizaciones terroristas que trafican con narcóticos en el Pacífico oriental”, sin detalles sobre el lugar de los bombardeos.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de Inteligencia, transitaban en rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos”, ha subrayado. “Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque”, ha agregado.

Hegseth ha destacado que “un total de 14 narcoterroristas murieron en estos tres bombardeos, con un sobreviviente”, al tiempo que ha reseñado que “todos los ataques fueron lanzados en aguas internacionales, sin daños a las fuerzas estadounidenses”. Además, ha dicho que las autoridades de México “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del citado sobreviviente, sin más detalles al respecto.

La Marina de México ha confirmado el despliegue de una operación de búsqueda y rescate a unos 830 kilómetros de la costa de Acapulco “con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar”. Un buque y un avión participan en este despliegue, activado a petición de la Guardia Costera estadounidense.

Hegseth ha insistido en su mensaje en que el Departamento de Estado “ha pasado dos décadas defendiendo otras patrias”. “Ahora estamos defendiendo la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Les localizaremos, les ubicaremos y después les cazaremos y mataremos”, ha insistido.