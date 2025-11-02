Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino

Una persona resultó detenida en Antofagasta luego que se descubriera que mantenía en su domicilio a un mono capuchino (Cebus capucinus) en una jaula.

La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) fue alertada por medio de una denuncia ciudadana que el sujeto mantenía en su domicilio a la especie exótica.

Tras realizar una serie de diligencias, se constató efectivamente la presencia del primate y la Bidema procedió a la detención de la persona por incumplimiento a la Ley N° 19.473, referido a la prohibición de la caza y comercialización de especies prohibidas.

🐒 La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio cultural #Antofagasta detuvo a una persona que mantenía un mono capuchino en su domicilio.

El ejemplar fue entregado voluntariamente.

⚠️ Tener especies exóticas en cautiverio es un delito ambiental. pic.twitter.com/jXIJrOPfAi — PDI_Antofagasta (@PDI_Antofagasta) November 1, 2025

“ El ejemplar, adquirido en el mercado informal, fue entregado voluntariamente y se encontraba en buenas condiciones de salud ”, detalló sobre el animal el subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la Bidema de Antofagasta.

“Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”, advirtió sobre este tipo de casos Ortiz.

Los antecedentes del caso habrían sido remitidos al Ministerio Público.