OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino

El ejemplar habría sido adquirido en el mercado informal y se encontraba en buenas condiciones de salud.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
PDI Antofagasta

Una persona resultó detenida en Antofagasta luego que se descubriera que mantenía en su domicilio a un mono capuchino (Cebus capucinus) en una jaula.

La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) fue alertada por medio de una denuncia ciudadana que el sujeto mantenía en su domicilio a la especie exótica.

Tras realizar una serie de diligencias, se constató efectivamente la presencia del primate y la Bidema procedió a la detención de la persona por incumplimiento a la Ley N° 19.473, referido a la prohibición de la caza y comercialización de especies prohibidas.

El ejemplar, adquirido en el mercado informal, fue entregado voluntariamente y se encontraba en buenas condiciones de salud”, detalló sobre el animal el subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la Bidema de Antofagasta.

“Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”, advirtió sobre este tipo de casos Ortiz.

Los antecedentes del caso habrían sido remitidos al Ministerio Público.

Más sobre:AntofagastaMono capuchinoPDIBidemaTráfico de animales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Correos electrónicos revelan que el príncipe Andrés esperaba reunirse con Jeffrey Epstein tras su liberación de prisión

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Investigan robo con homicidio en Quilicura: víctima fue encontrada atada de pies y manos

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

4.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

5.
Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino
Chile

Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín
Negocios

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La difícil tarea de contener el alza del empleo municipal

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

La rabia de Matías Almeyda tras la caída del Sevilla de Alexis ante el Atlético de Madrid
El Deportivo

La rabia de Matías Almeyda tras la caída del Sevilla de Alexis ante el Atlético de Madrid

Felipe Loyola está de vuelta: anota por segundo partido seguido en triunfo de Independiente

Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidatos para el deporte en Chile

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático
Mundo

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático

Correos electrónicos revelan que el príncipe Andrés esperaba reunirse con Jeffrey Epstein tras su liberación de prisión

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”