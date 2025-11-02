OFERTA ELECCIONES $990
Política

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

El candidato presidencial del PNL insistió en su postura pese a que el organismo público asegurara que "todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis".

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la respuesta dada por el Servicio Médico Legal (SML) a su acusación de que habrían “miles” de restos óseos sin periciar.

El organismo público emitió durante la noche del sábado una declaración pública en que abordó las críticas del presidenciable a la labor del SML y al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas.

Además de negar categóricamente la presencia de osamentas sin periciar en sus dependencias, la institución también aseguró: “Todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”.

Además de detallar cómo opera la revisión de los restos, lo que requiere contar con las muestras genéticas de los posibles familiares de las víctimas, la institución forense también señaló que el Plan Nacional de Búsqueda resulta “un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación”.

A pesar de lo anterior, el diputado arremetió en su cuenta de X en contra de la directora del SML, Marisol Prado.

La directora del SML va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones ante la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2023, en que informó de miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos sin procesar”, escribió Kaiser.

A lo que agregó: “Esta declaración del SML es engañosa y defrauda la fe pública que espera la identificación de los restos, no su clasificación. Esta es otra muestra más de lo podrido que está el sistema de DDHH en Chile”.

